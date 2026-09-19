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GündemAtıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor
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Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

19.09.2026 - 09:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 4 çocuk annesi Ayşe Balcı, devlet desteğiyle atıl durumdaki 32 dönümlük araziyi kazaç merkezine dönüştürdü. Toprakla buluşturduğu 1.200 badem ağacından bu yıl 6 ton rekolte bekleyen kadın girişimci, elde ettiği kaliteli ürünlerle siparişlere yetişemiyor.

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1Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı bağlı Vişneli köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında aldığı destekle badem yetiştiriciliğine başladı.

2Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

Daha önce atıl durumda bulunan 32 bin metrekarelik araziyi değerlendiren Balcı, alana bin 200 badem fidanı dikti. Fidanların toprakla buluşmasının ardından bahçenin bakımını ailesiyle birlikte sürdüren Balcı, yıllar süren emeğinin karşılığını almaya başladı.

3Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

Sulama, budama ve diğer bakım çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Balcı, hasat dönemine gelen bahçesinden bu yıl yaklaşık 6 ton badem rekoltesi bekliyor. Badem üretiminin yanı sıra Çemişgezek'in farklı noktalarında dut, ceviz ve fıstık yetiştiriciliği de yapan Ayşe Balcı, tarımsal üretimde çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

4Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

Atıl araziyi üretim bahçesine dönüştüren üretici Ayşe Balcı, "Ben 4 çocuk annesiyim. Çemişgezek ilçesine bağlı Vişneli Köyü'nde yaşıyorum. Yıllar önce bu topraklara badem fidanlarımızı diktik. Çok emek verdik, çok sabrettik. Bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Bu yıl yaklaşık 6 ton badem hasadı bekliyoruz. Bu bahçeyi kurmamızda devletimizin büyük desteği oldu. Bize bu imkanı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

5Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

Özellikle Çemişgezek İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiler, bize yol gösterdiler, bahçemizi gezdiler. Kadın olarak üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. İstiyoruz ki kadınlarımız daha çok üretsin. Biz bu toprağa emek verdik, toprak da bugün bize emeklerimizin karşılığını veriyor. Bölgemizde üretimi artırmaya yönelik çalışmalarımız inşallah devam edecek. Kadınlara önerim, her işe ‘erkek işi' dememek lazım.

6Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

Girişimci ve özgüvenli olmak gerekiyor. Üretelim, ülkemize ve ekonomimize güç katalım. Bu arazi önceden atıl durumdaydı. Biz buraya toplam bin 200 adet badem fidanı diktik. Arazimiz toplam 32 dönüm büyüklüğündedir. Bademin yanı sıra 300 kök ceviz, 200 kök dut ve 100 kök fıstık ağacı da yetiştiriyor, üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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