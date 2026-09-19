Atıl araziyi üretim merkezine çevirdi! 32 dönümden tonlarca fışkırdı: Siparişlere yetişemiyor

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Atıl araziyi üretim bahçesine dönüştüren üretici Ayşe Balcı, "Ben 4 çocuk annesiyim. Çemişgezek ilçesine bağlı Vişneli Köyü'nde yaşıyorum. Yıllar önce bu topraklara badem fidanlarımızı diktik. Çok emek verdik, çok sabrettik. Bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Bu yıl yaklaşık 6 ton badem hasadı bekliyoruz. Bu bahçeyi kurmamızda devletimizin büyük desteği oldu. Bize bu imkanı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.