• 20 Şubat 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj geldi! "Dün gece izledim..."
Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Demet Özdemir son günlerde Aşk Taktikleri filmiyle gündemde. Ateşli sahneleri sebebiyle ilişkisinde krize yol açan filmiyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın destek verdi.
• 20 Şubat 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
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Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri filmi 60 ülkede Top 10'e yerleşerek büyük başarı elde etti. Filmdeki ateşli sahneler sebebiyle bir süre Oğuzhan Koç ile arası açılan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın mesaj attı.
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