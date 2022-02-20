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MagazinAteşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj geldi! "Dün gece izledim..."
HaberlerMagazin Haberleri Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj geldi! "Dün gece izledim..."
• 20 Şubat 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:

Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj geldi! "Dün gece izledim..."

Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Demet Özdemir son günlerde Aşk Taktikleri filmiyle gündemde. Ateşli sahneleri sebebiyle ilişkisinde krize yol açan filmiyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın destek verdi.

• 20 Şubat 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemire Filiz Akından mesaj geldi Dün gece izledim...
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Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri filmi 60 ülkede Top 10'e yerleşerek büyük başarı elde etti. Filmdeki ateşli sahneler sebebiyle bir süre Oğuzhan Koç ile arası açılan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın mesaj attı.

2Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemire Filiz Akından mesaj geldi Dün gece izledim...

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile barışan ve evlilik teklifi alan Özdemir paylaşımının altında Akın'ın mesajını görünce çok mutlu oldu.

3Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemire Filiz Akından mesaj geldi Dün gece izledim...

Fotoğrafını paylaşan Özdemir'in pozunun altına Filiz Akın "Dün gece izledim Netflix'teki Aşk Taktikleri filmini, başarılı oyunculuğunuzu, başarısına katkınız için çok tebrikler" yazdı.

4Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemire Filiz Akından mesaj geldi Dün gece izledim...

Demet Özdemir bu yoruma hemen "Bunları sizden duymak ne kadar kıymetli bir bilseniz… Yüzümü güldürdünüz, kalbimi uçurdunuz… Hep var olun" yanıtını verdi.

5Ateşli sahneleriyle çok konuşulan Demet Özdemire Filiz Akından mesaj geldi Dün gece izledim...

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