Atatürk'ün tabutunu yapan ustanın çırağıydı! 50 yılını verdiği mesleğe veda ediyor! Yetiştirecek kimse kalmadı
Atatürk'ün gül ağacından tabutunu yapan ustalardan Niko Magirus'un yetiştirdiği marangoz Ali İhsan Kalay (69), 50 yıllık mesleğini çırak bulamadığı ve siparişleri yapacak gücü olmadığı için bırakıyor. Kalay, “Siparişler hala geliyor ama geri çeviriyorum. Yapacak gücüm yok. 70 metrekare dükkanım ben işi bırakınca ne olacak bilmiyorum" dedi.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 17 Ağustos 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 17 Ağustos 2024 - 11:49 • Son Güncelleme: