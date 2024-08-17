Atatürk'ün tabutunu yapan ustanın çırağıydı! 50 yılını verdiği mesleğe veda ediyor! Yetiştirecek kimse kalmadı

‘BURAYI DEVAM ETTİREN OLSA NE GÜZEL OLUR’

Mesleğin çok ince ve teknik bir iş olduğunu ifade eden Ali İhsan Kalay, bir çırağın usta olduktan sonra evini çok rahat geçindirebilecek kadar kazancı olacağını söyledi. Kalay, “Siparişler hala geliyor ama geri çeviriyorum. Yapacak gücüm yok. 70 metrekare dükkanım ben işi bırakınca ne olacak bilmiyorum. Çok üzülüyorum. Burayı devam ettiren olsa ne güzel olur, ölmezdi bu meslek" dedi.