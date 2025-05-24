At üstünde ok atıyor, bıçak dövüp zihgir yapıyor! Türkiye'nin en sıradışı kaymakamı: Makamda yönetici, atölyede sanatçı!
Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesi kaymakamı Fatih Genel (56), kamu görevinin yanında at üzerinde ok atıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olarak zihgir ve bıçak ustalığı da yapıyor. Kaymakam Genel, özellikle kamu görevlilerine seslenerek, "Hayallerinizi emekliliğe bırakmayın. Ne yapacaksanız, bugün yapın" dedi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 24 Mayıs 2025 - 12:39 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 24 Mayıs 2025 - 12:39 • Son Güncelleme: