At üstünde ok atıyor, bıçak dövüp zihgir yapıyor! Türkiye'nin en sıradışı kaymakamı: Makamda yönetici, atölyede sanatçı!

'DEMİRCİ VE NALBANT OLAN BABAMIN ETKİSİ OLABİLİR'

El sanatlarına ilgisinin zihgirle başladığını, okçuların başparmağını korumak için kullandığı bu aparatı tanıtmak amacıyla yaklaşık 500 kişiye yaptığını ve bu sayede Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ustalık belgesi aldığını anlatan kaymakam Genel, "İlk olarak zihgir yapmaya başladım. Bu ürün, manda boynuzunun sadece sivri uç kısmından üretiliyor. Geriye kalan kısmını ise atmak istemedim. Artan parçalarla çeşitli objeler ve figürler tasarlamaya başladım. Daha sonra kolye gibi aksesuarlar yaptım. Ardından eski bıçak ve kılıçları restore etmeye başladım. Çünkü Osmanlı da aynı malzemeleri kullanıyordu. Sonra düşündüm; neden eskilerini onarmakla yetiniyorum, yenisini yapayım dedim. Rahmetli babam da demirciydi. Aynı zamanda nalbanttı. Çünkü eski nalbantlar kendi demir işlerini de yapmak zorundaydı. Çocukken onun demircilik becerilerine tanıklık ettim. Belki onun da etkisi olmuştur. Zamanla ben de demir dövme sanatını öğrenmeye başladım. Bu alanda da Kültür Bakanlığı bana ustalık belgesi verdi. Ürettiğim Çerkez bıçağı, Türkiye'de bu tasarımla yapılmış ilk örneklerden biri. Dünyada benzerleri Rusya'nın Kafkasya bölgesinde bulunuyor, ancak Türkiye'de bu özgün tasarımda yok" dedi.