Aslı Enver'den ayrılan Önder Öztarhan böyle görüntülendi

ÖZTARHAN’IN ANNESİYLE TANIŞTI

Daha sonra Enver, Önder Öztarhan ile Ortaköy’de yemek yerken görüntülenmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iki sevgiliye, iş insanının annesi de katılmıştı. Çıkışta muhabirlerin “Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız? Önder Bey de sizin ailenizle tanıştı mı?" sorusuna oyuncu, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek, evlilik sinyali vermişti.