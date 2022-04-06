Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu! Önder Öztarhan açıklaması...
Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver (37), kalbini kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Önceki gün Etiler’de görüntülen ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında konuştu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver, sevgilisiyle sosyal medyadan takipleşmeye başladı.
Sakin tavırlarıyla dikkat çeken 49 yaşındaki iş insanının, Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Önder Öztarhan, Emirgan’da evine girerken objektiflere yansıdı.
Bir aracın içinde arkadaşıyla görüntülenen Öztarhan, dakikalarca torpide gözünde bir şeyler aradı. Önder Öztarhan'a, Aslı Enver'le evlilik sorusu yöneltildi. İş insanı sorular karşısında sessiz kalmayı tercih edip, "İyi geceler" demekle yetindi.
ASLI ENVER KAHKAHAYI PATLATTI
Milliyet'ten Umut Önver'in haberine göre; Aslı Enver, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Elektrikli aracından inen oyuncu, toplantıya yetişmeye çalıştığını söyledi. Röportaj sırasında ses kaydı yapmak için telefonunu uzatan muhabirleri yanlış algılayan Enver, "O benim değil’ şeklinde konuşup, gazetecilerden ses kaydı için uzatıldığı yanıtını alınca kahkahayı patlattı.
"ÇOK MUTLUYUM"
‘Sırça’ adlı tiyatro oyunu sorulan oyuncu, "Oyun çok güzel gidiyor” dedi. Sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikteliğiyle alakalı Enver, "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.