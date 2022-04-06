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MagazinAslı Enver ilişkisi hakkında konuştu! Önder Öztarhan açıklaması...
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• 06 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:

Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu! Önder Öztarhan açıklaması...

Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver (37), kalbini kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Önceki gün Etiler’de görüntülen ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında konuştu.

• 06 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu Önder Öztarhan açıklaması...
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver, sevgilisiyle sosyal medyadan takipleşmeye başladı.

2Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu Önder Öztarhan açıklaması...

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken 49 yaşındaki iş insanının, Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Önder Öztarhan, Emirgan’da evine girerken objektiflere yansıdı.

Bir aracın içinde arkadaşıyla görüntülenen Öztarhan, dakikalarca torpide gözünde bir şeyler aradı. Önder Öztarhan'a, Aslı Enver'le evlilik sorusu yöneltildi. İş insanı sorular karşısında sessiz kalmayı tercih edip, "İyi geceler" demekle yetindi.

3GÖZLERDEN UZAK BULUŞMA

GÖZLERDEN UZAK BULUŞMA

Gossippasta tarafından görüntülenen ikili, baş başa keyif yaptı. Yaklaşık iki saat mekanda kalan çift, daha sonra Alaçatı sokaklarını dolaştı. Sevgililer, İstanbul’da görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.

4MURAT BOZDAN AYRILDI

MURAT BOZ'DAN AYRILDI

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in inişli çıkışlı ilişkisi Ekim 2019'da, evliliğin eşiğindeyken sonlanmıştı.

5ASLI ENVER KAHKAHAYI PATLATTI

ASLI ENVER KAHKAHAYI PATLATTI

Milliyet'ten Umut Önver'in haberine göre; Aslı Enver, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Elektrikli aracından inen oyuncu, toplantıya yetişmeye çalıştığını söyledi. Röportaj sırasında ses kaydı yapmak için telefonunu uzatan muhabirleri yanlış algılayan Enver, "O benim değil’ şeklinde konuşup, gazetecilerden ses kaydı için uzatıldığı yanıtını alınca kahkahayı patlattı.

"ÇOK MUTLUYUM"

‘Sırça’ adlı tiyatro oyunu sorulan oyuncu, "Oyun çok güzel gidiyor” dedi. Sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikteliğiyle alakalı Enver, "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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