Aslı Enver ilişkisi hakkında konuştu! Önder Öztarhan açıklaması...

ASLI ENVER KAHKAHAYI PATLATTI

Milliyet'ten Umut Önver'in haberine göre; Aslı Enver, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Elektrikli aracından inen oyuncu, toplantıya yetişmeye çalıştığını söyledi. Röportaj sırasında ses kaydı yapmak için telefonunu uzatan muhabirleri yanlış algılayan Enver, "O benim değil’ şeklinde konuşup, gazetecilerden ses kaydı için uzatıldığı yanıtını alınca kahkahayı patlattı.



"ÇOK MUTLUYUM"



‘Sırça’ adlı tiyatro oyunu sorulan oyuncu, "Oyun çok güzel gidiyor” dedi. Sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikteliğiyle alakalı Enver, "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.