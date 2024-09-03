Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.