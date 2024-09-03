Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, Yurdun diğer bölgelerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Bu yıl yaz mevsiminin bir ay daha uzun süreceği öngörülürken, ani yağışlar bu durumu nasıl değerlendireceğimiz konusunda kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, parçalı bulutlu ve yağmurlu hava koşulları ne kadar sürecek? Eylül boyunca ve ekim ayında bizi nasıl bir hava bekliyor?
• 03 Eylül 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 03 Eylül 2024 - 08:24 • Son Güncelleme: