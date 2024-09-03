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GündemAşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak?
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Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, Yurdun diğer bölgelerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Bu yıl yaz mevsiminin bir ay daha uzun süreceği öngörülürken, ani yağışlar bu durumu nasıl değerlendireceğimiz konusunda kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, parçalı bulutlu ve yağmurlu hava koşulları ne kadar sürecek? Eylül boyunca ve ekim ayında bizi nasıl bir hava bekliyor?

• 03 Eylül 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
• 03 Eylül 2024 - 08:24 • Son Güncelleme:
1Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE ARTACAK

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarında Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelerdeki hava durumu ise şöyle;

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CAz bulutluVAN °C, 27°CAz bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık

13Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak

Eylül ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde hava şartlarında hızlı bir değişim gözlemleniyor. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuz hava koşullarına dikkat edilmesi gerektiği uyarıları yapılıyor. Bu yıl yaz mevsiminin bir ay daha uzun süreceği öngörülürken, ani yağışlar bu durumu nasıl değerlendireceğimiz konusunda kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, parçalı bulutlu ve yağmurlu hava koşulları ne kadar sürecek? Eylül boyunca ve ekim ayında bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuştu.

14Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak

Eylül ayıyla birlikte rekor kıran aşırı sıcaklar geride kaldı. Bir anda Marmara başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde hava şartlarında hızlı değişim olurken; ani sel, su baskını, dolu yağışı gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi gerektiği uyarıları peş peşe geldi.Öyle ki şiddetli sağanaklar, geçtiğimiz iki gün boyunca batı ve iç kesimlerde olumsuzluk yarattı. Hatta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kırklareli ve Tekirdağ’a turuncu, İstanbul dahil 22 il için ise sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.Peki bir anda adeta sonbahar sağanağı yaşanmasını nasıl yorumlamak gerekiyor? Eylül boyunca hava nasıl olacak?

15‘KARADENİZ ÜZERİNDEKİ ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ, TÜRKİYE’YE YAĞIŞ GETİRİYOR’

‘KARADENİZ ÜZERİNDEKİ ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ, TÜRKİYE’YE YAĞIŞ GETİRİYOR’

Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’e danıştığımda “Avrupa’da son günlerde yüksek basınç ve sıcak hava etkili. Ancak Türkiye’nin özellikle de Karadeniz’in üzerinde soğuk hava var. Karadeniz üzerindeki alçak basınç sistemi, Türkiye’ye yağış getiriyor. Atmosferdeki konvektif ve termodinamik etkiler, oraj hücrelerinin (Bu hücreler, genellikle ani ve güçlü hava olayları ile ilişkili) oluşumuna yol açarken, coğrafi ve topografik özellikler yağışın şiddetini etkiliyor” dedi.

16‘EYLÜL AYININ RİSKLİ BİR DÖNEM OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR’

‘EYLÜL AYININ RİSKLİ BİR DÖNEM OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR’

Eylül ayının riskli bir dönem olacağını söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Global olarak, yeryüzü sıcaklıkları ortalama 1,3 derece artmışken, bazı metropollerde bu artış 2 dereceyi buluyor. Deniz yüzey suyu sıcaklıkları ise normalin 0,3 derece ila 0,5 derece üzerinde. Karadeniz üzerindeki soğuk hava kütlesi ve sıcak deniz suyu arasındaki konvektif hava hareketleri, Batı Karadeniz üzerinde üst seviye alçak basıncın hızlı dönmesine ve kuvvetli sağanak yağışlara yol açıyor” dedi ve ekledi:

17Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak

“Bu sistem, genellikle deniz üzerinde kuvvetlenirken Marmara Bölgesi, İstanbul’un Karadeniz kıyıları ve metropol üzerinde sağanak yağışlar, güçlü rüzgârlar ve gök gürültülü hava koşulları oluşturuyor. Hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerinde ve altında dalgalanmalar bekleniyor. Kısacası, Eylül ayının riskli bir dönem olacağı düşünülüyor.

18DOLU YAĞIŞLARI GÖRÜLEBİLİR

DOLU YAĞIŞLARI GÖRÜLEBİLİR

Bu sistemin en az 15 gün boyunca etkili olmasının beklediğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Bazı illerimizde özellikle de Kırklareli’nde görülen dolu yağışı gibi hava olayları diğer bölgelerimizde de görülebilir. Ancak bu durum yüzey şekli ve bölgedeki hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. Dolu genellikle 5-50 mm çapında olur ve nadiren 50 mm’den büyük olabilir. Ayrıca dolu, dar alanlarda kısa süreli yağışlar yapabilir ve büyük dolular tehlike oluşturabilir, zararlara yol açabilir” dedi.

19Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak

EKİMDE HAVA NASIL OLACAK?“Ekim ayında yağışların şiddeti ve kapsamı, deniz yüzey sıcaklıkları ve üstteki soğuk hava kütlelerine bağlı olarak değişir” diyen Dr. Güven Özdemir, “Sera gazlarının artışı nedeniyle, üst seviyedeki soğuk hava yer seviyesine indiğinde, fırtınalı havada donmuş su damlaları ve buz topakları dolu şeklinde yağışa dönüşebilir” ifadelerini kullandı.Ülkemizde üretimi ve satışı yapılan dolu topları, özellikle Çanakkale'deki Batak Ovası gibi bölgelerde çiftçiler arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. Sosyal medyada tartışılan bu dolu toplarının gerçekten etkili olup olmadığı merak ediliyor. Dr. Güven Özdemir, dolu savar topu veya roketlerinin zararı azaltma amacıyla kullanıldığını ancak etkilerinin belirsiz olduğunu belirtti. Cihazların verimli olması için meteoroloji gözlem istasyonlarından ve radarlarından dolu oluşumuna dair önceden bilgi alınması ve koordinasyon sağlanması gerektiğini, dolu başlamadan önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

20Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
21Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
22Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
23Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
24Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
25Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
26Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
27Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
28Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak
29Aşırı sıcaklar yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor: Eylül ayında hava durumu nasıl olacak