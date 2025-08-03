Aşırı sıcaklar vurdu: Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi

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Yangın söndürme helikopterleri de gölden su aldı. Bunun yanı sıra karın yağmaması ve yağmurun yeterli olmaması, gölümüzün suyunun tükenmesine sebep oldu. Yetkililerimizin acilen önlem almasını istiyorum. 47 yıl önce su, şu anda oturduğum yerden bile daha yukarıdaydı. O zaman gölün üzerinde oturuyordum. Şimdi benden 240 metre uzaklaşmış durumda. Su seviyesi de en az 10 metre düştü. Eskiden iskeleye kadar su gelir, kışın iskeleden taşardı. Şimdi ise su iskeleden çok uzakta ve her gün azalıyor" dedi.