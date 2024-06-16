Asfalt eriten sıcaklara hazır olun! İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak
Kavurucu sıcaklar başlıyor. Nem sıcak havanın etkisini katlayacak. Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık rekoru kırılacak. Termometre 40 dereceyi aşacak. Asfalt eriten sıcaklar uzun süre etkili olacak. Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar art arda geliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen özellikle İstanbulluları uyardı. İşte il il hava durumu...
• 16 Haziran 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2024 - 11:17 • Son Güncelleme: