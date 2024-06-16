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Gündem Asfalt eriten sıcaklara hazır olun! İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak
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Asfalt eriten sıcaklara hazır olun! İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Kavurucu sıcaklar başlıyor. Nem sıcak havanın etkisini katlayacak. Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık rekoru kırılacak. Termometre 40 dereceyi aşacak. Asfalt eriten sıcaklar uzun süre etkili olacak. Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar art arda geliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen özellikle İstanbulluları uyardı. İşte il il hava durumu...

• 16 Haziran 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
1 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Sıcak hava geri dönüyor. Meteoroloji verilerine göre bugün yurdun geniş kesiminde güneşli hava hakim. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

2 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

3 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

5 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

7 İSTANBULLUAR DİKKAT KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

İSTANBULLUAR DİKKAT! KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul'da sıcaklıkların tekrar 30 derecenin üzerine çıkacağını söyleyen Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

8 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Pazar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzeyinde öğleden sonra yağış kuvvetli. Sıcaklıklar artmaya başladı. Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar var. İstanbul tekrar 30 üzerine çıkıyor. Bayramın 3. ve 4.günü, Doğu Karadeniz, iç Ege ve Batı Akdeniz içi yağışlı.

9 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Bugün Pazar İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 32, Ankara 30, Bu illerde bayram boyunca yağış yok. Rüzgar Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

10 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

11 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

12 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu HATAY °C, 32°C Az bulutlu

13 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ÇANKIRI °C, 31°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu KONYA °C, 31°C Az bulutlu

14 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 33°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 36°C Az bulutlu VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Son günlerde yüksek sıcaklıkların ülkemizde etkisini arttırdığı ifade ediliyor. Sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazla ise risk daha da artar. Özellikle yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için, açık havada çalışmak zorunda olan ve efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek.

18 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Gerek kapalı ortamda gerekse açık havada sıcak çarpması yani güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı ve eklem ağrıları gibi durumlardır.

19 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Bunlar bazen çok hızlı bir süre içinde özellikle bebeklerde ve yaşlılarda ortaya çıkabilir. En sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. Böyle bir durumda taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu durum tehdit edici bir durum haline gelebiliyor. Kapalı bir mekanda hava akımının olmadığı bir yerde de bu riskler olabilir. Açık havada ise örneğin tarım işçileri, aktif spor yapanlar ya da askerler gibi efor ile birlikte güneş çarpması gelişebilir" dedi.

20 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Güneş çarpmasının en sık görüldüğü saatlerin güneşin ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı saat 11.00 ile 16.00 arası olduğunu ifade eden Özlü, "Bu saatlerde dikkatli olmak lazım, doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var, gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapı ya da pencereleri açıp bir hava akımı sağlamakta yarar var.

21 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Bir vantilatör ya da fan ile oda içi havayı artırarak katkı sağlayabilir ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Ama asıl olarak kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini alması gerekir. Güneş altında olmamak ve kalın giysiler giymemek, sentetik ve dar giysiler giymemek, bol ve geniş pamuklu ya da keten tipli giysiler giymek, bol su, ayran ve maden suyu gibi sıvı içecekler tüketmek, dışarıya çıktığınız zaman şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak gibi şeyler riski azaltır" diye konuştu.

22 Asfalt eriten sıcaklara hazır olun İstanbul dahil onlarca kent sıcak ve nemle yanıp kavrulacak

Uzmanlar Türkiye genelindeki ve İzmir'deki yüksek hava sıcaklığına karşı nörolojik sıkıntıları bulunan vatandaşları uyardı. Son zamanlarda baş dönmesi ve bilinç kaybıyla gelen hastaların sayısında artış gözlendiğini ifade eden İEÜ Medical Point Hastanesi'ndeki Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, özellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını belirtip, bol su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Küsbeci, inme vakalarının arttığını söyleyip "Havaların ısınmasıyla beraber ileri yaş grup hastalarımız çok ciddi sorunlar yaşıyor. Son zamanlarda aniden havaların ısınmasıyla, sıcaklık 45 derecelere kadar vardığı için hastalarımızı uyarıyoruz. Su içmeyen hastalar, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve baygınlık gibi sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle ilaçlarını doğru almayan kişilerde, tablo inmeye kadar varabiliyor. Bu nedenle çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmamasını ve kişilerin su içmeyi kesinlikle ihmal etmemesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

23 BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM

'BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM'

Prof. Dr. Küsbeci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü su içilmemesi beyne giden kan miktarını azalttığı için çeşitli nörolojik sorunlara sebep olabiliyor. Bu hastalar ciddi baş dönmesi ataklarıyla gelebiliyor. Son zamanlarda bilinç kaybı ile gelen çok hastamız oldu. Büyük bir çoğunluğun sıcak saatlerde dışarı çıktığını ve yeterli su tüketmediğini görüyoruz. Lütfen 11.00 ile 15.00 saatleri arasında çok önemli bir işiniz yoksa sokağa çıkmayın. Çıkacaksanız da serin bölgelerde mutlaka şapka takarak yanımıza su alarak dışarıda bulunalım." Nörolojik hastalıklar arasında bilinen Alzheimer ve Parkinson hastalarının son günlerde ciddi şikayetlere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, "Birçok hastamız son birkaç haftada ani olarak şikayetlerinde artış sebebiyle bize başvurdu. Baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunda üre yüksekliği görüyoruz. Sadece 3 bardak su alımını arttırmakla bulguların eskiye döndüğünü gördük. O nedenle sıcak havalarda özellikle lütfen serin ortamda bulunalım, bol su içerek günümüzü geçirelim" dedi.

24 ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN

'ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN'

İnme ya da felç olarak bilinen durumların özellikle 65 yaş üzerindeki hastalarda sıklıkla ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Küsbeci, 'inme'nin kuvvet kaybı, görme ve bilinç bozukluğu anlamına geldiğini kaydetti. Kalp ve şeker hastalarında bu durumun daha fazla yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri ile inme sıklığını arttırabilir. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Nörolojik rahatsızlığı olanlar sıcak havadan daha olumsuz etkilenir. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama hastalar daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp tansiyon şeker hastalığına dikkat etmesi gerekiyor. Rutin zamanlarda kan sayımlarını yaptırmaları, böbrek yetmezliği, kolesterol yüksekliğine bakması, beslenmesine de dikkat etmesi gerekir" açıklamalarında bulundu.

25 TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ

'TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ'

İnmede mutlaka bilinç kaybı yaşanmayabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, beslenmede Akdeniz tipi diyetin önerildiğini belirterek şöyle devam etti: "İnme halk arasında 'felç' olarak bilinir. Ani olarak gelişen, dakikalar içinde bir tarafında kuvvet kaybı oluşması durumu inmedir. Bilinç kaybı her hastada olmak zorunda değil. Her bilinç kaybına mutlaka inme diyemeyiz. Metro ya da alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda yeterince su içmeyen kişilerde baygınlık oluşabiliyor. Sıvının bol alınmasıyla birlikte çay, kahve tüketiminin azaltılması gerekir. Bazı hastalarımız çay, kahve çok içtiğini söyleyerek yeterli sıvı aldığını düşünebiliyor. Ama çay ve kahvenin tam tersi idrar çıkışını arttırdığı için sıvı kaybına yol açtığını unutmamak gerekir. Tuzsuz ve sıvı ağırlıklı beslenme önemli."