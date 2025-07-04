Artvin'in saklı cenneti coştu: Bazgiret Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor!

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Maden Köyü'nü ziyarete gelen Nafize Çakmak, "Artvin, uzun süredir arkadaşlarımızla planlamaya çalıştığımız bir geziydi. Sonunda ayarladık ve buradayız. Artvin'i doğasıyla, insanlarıyla çok beğendik. Gözünüz yeşile doyamıyor. Doğası, mimarisiyle mükemmel bir yer. Gezdiğiniz her yer hafızanıza kazınıyor, unutamıyorsunuz. Özellikle Maden Köyü'ne değinmeden geçmek istemiyorum. Mükemmel bir doğası var. Mimari yapısı doğayla uyumlu. İnsanları çok samimi ve içten. Unutamayacağımız bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.