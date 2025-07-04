Artvin'in saklı cenneti coştu: Bazgiret Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor!
Kaynak : İHA
Artvin'in Şavşat ilçesinde doğanın kalbinde gizlenen Bazgiret Şelalesi, karların erimesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Buz gibi sularıyla coşkuyla akan şelale, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Özellikle bu dönemde artan su debisiyle birlikte ortaya çıkan görsel şölen, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.
Bozulmamış doğası, ahşap mimarisi ve köklü kültürüyle dikkat çeken Maden Köyü, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bir ortam sunuyor. Bin 800 rakımlı Maden Köyü, aynı zamanda muhteşem bir şelaleye de ev sahipliği yapıyor.
Ahşap evleri ve doğal yaşamı görmek için köye gelen yerli ve yabancı turistler, Bazgiret Şelalesi'ni görünce hayran kalıyor.
Şelaleye ulaşmak isteyen ziyaretçiler, yeşillikler arasındaki dar patika yollardan geçerek yaklaşık 40 dakikalık bir doğa yürüyüşünün ardından, sarp kayalıkların arasından dökülen suyun eşsiz manzarasıyla buluşuyor. 2 bin rakımda, kayaların arasından üç kademede dereye dökülen şelale ve yol üzerindeki göl, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Maden Köyü'nü ziyarete gelen Nafize Çakmak, "Artvin, uzun süredir arkadaşlarımızla planlamaya çalıştığımız bir geziydi. Sonunda ayarladık ve buradayız. Artvin'i doğasıyla, insanlarıyla çok beğendik. Gözünüz yeşile doyamıyor. Doğası, mimarisiyle mükemmel bir yer. Gezdiğiniz her yer hafızanıza kazınıyor, unutamıyorsunuz. Özellikle Maden Köyü'ne değinmeden geçmek istemiyorum. Mükemmel bir doğası var. Mimari yapısı doğayla uyumlu. İnsanları çok samimi ve içten. Unutamayacağımız bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.