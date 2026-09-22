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Artvin'den Kocaeli'ye kadar yayıldı: Fındıkta emanet devri bitti, kazanç ikiye katlandı

22.09.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz'de fındık üreticileri ve gurbetçiler, fındıklarını artık emanete bırakmak veya kabuklu satmak yerine butik atölyelerde işlettiriyor. Ürünlerini ezme, krokan ve vakumlu paketlere dönüştüren çiftçiler, fındığı katma değerli hale getirerek kazançlarını katlıyor.

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1Artvin'den Kocaeli'ye kadar yayıldı: Fındıkta emanet devri bitti, kazanç ikiye katlandı

Karadeniz’in fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli butik fındık işleme atölyeleri, üreticilerin ürünlerini katma değerli hale getirmesine imkan sağlıyor. Özellikle gurbetçiler, fındıklarını emanete bırakmak yerine işlettirerek vakumlu paketler halinde veya farklı fındık ürünlerine dönüştürerek memleketlerinden yaşadıkları şehirlere götürüyor.Atölyelerde işlenen fındıkların bir bölümünün doğrudan üreticilerin kendi tüketiminde değerlendirildiği, bir bölümünün ise üreticiler tarafından farklı bölgelerde pazarlanarak ekonomiye kazandırıldığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, butik işletmelerde değerlendirilen fındığın toplam rekolte içerisinde sınırlı bir paya sahip olmasına rağmen iç tüketim açısından önemli bir katkı sunduğunu ifade ediyor.

2Artvin'den Kocaeli'ye kadar yayıldı: Fındıkta emanet devri bitti, kazanç ikiye katlandı

Giresun’da fındık işleme atölyesi sahibi İlker Uzuner, butik işletmelerin üreticiye sunduğu imkanın önemine dikkat çekti. Uzuner "Amacımız ülkemize katma değerli ürünler sağlamak ve çiftçimizin yanında durmak. Çiftçimizden aldığımız ürünleri katma değerli hale getirerek üreticimize de daha fazla değer sunmak istiyoruz. Bu tür butik işletmelerde çiftçimiz alın terinin karşılığını daha verimli elde ediyor. Çünkü kendi fındıklarını işleyip verdiğimizde, kendileri bu üründen katma değerli şekilde istifade ediyor. Hem iç tüketime katkı sağlıyor hem de isterlerse kendileri pazarlayabiliyorlar" dedi.

3Artvin'den Kocaeli'ye kadar yayıldı: Fındıkta emanet devri bitti, kazanç ikiye katlandı

Özellikle gurbetçilerin fındıklarını artık farklı şekillerde değerlendirmeyi tercih ettiğini belirten Uzuner, "Genelde gurbetçi arkadaşlarımız fındıklarını bir an önce kırdırıp ikamet ettikleri yerlere gitmek istiyorlar. Gurbetçilerimiz eskiden fındıklarını emanete bırakıyorlardı. Şimdi butik işletmeler sayesinde fındıklarını kırdırıp istedikleri ölçülerde vakum yaptırıyor, ezme, krokan veya farklı ürünler hazırlatıyorlar. Daha sonra kendi ürünlerini alıp yaşadıkları yerlere götürüyorlar" diye konuştu.

4Artvin'den Kocaeli'ye kadar yayıldı: Fındıkta emanet devri bitti, kazanç ikiye katlandı

Fındık üretiminin yapıldığı sahil kesimlerinde butik işletmelerin sayısının arttığını ifade eden Uzuner, "Artvin ile Kocaeli arasındaki fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde bizim gibi butik işletmeler bir hayli fazla. Bu şekilde çiftçimiz butik işletmelerden son derece istifade ediyor. Üreticinin kendi fındığını değerlendirmesi, ürünün katma değer kazanması ve iç tüketimde kullanılması açısından bu işletmeler önemli bir işlev görüyor" ifadelerini kullandı.

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