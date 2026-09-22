Artvin'den Kocaeli'ye kadar yayıldı: Fındıkta emanet devri bitti, kazanç ikiye katlandı

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Giresun’da fındık işleme atölyesi sahibi İlker Uzuner, butik işletmelerin üreticiye sunduğu imkanın önemine dikkat çekti. Uzuner "Amacımız ülkemize katma değerli ürünler sağlamak ve çiftçimizin yanında durmak. Çiftçimizden aldığımız ürünleri katma değerli hale getirerek üreticimize de daha fazla değer sunmak istiyoruz. Bu tür butik işletmelerde çiftçimiz alın terinin karşılığını daha verimli elde ediyor. Çünkü kendi fındıklarını işleyip verdiğimizde, kendileri bu üründen katma değerli şekilde istifade ediyor. Hem iç tüketime katkı sağlıyor hem de isterlerse kendileri pazarlayabiliyorlar" dedi.