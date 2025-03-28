Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemArtvin'de resmen başladı, 2 ay sürecek! Caddeler koyun sürüsüyle dolu
HaberlerGündem Haberleri Artvin'de resmen başladı, 2 ay sürecek! Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Artvin'de resmen başladı, 2 ay sürecek! Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Artvin’in Hopa ilçesinde cadde ve sokaklar koyun sürüsüyle doldu. Yayla göçünün erken başladığı Artvin’de 2 ay sürecek olan yolculuk serüveni renkli görüntülere sahne oldu.

İHA
• 28 Mart 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Mart 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
1Artvinde resmen başladı, 2 ay sürecek Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyünden yaylaya göç eden 600 koyun, caddelerde görenleri şaşkına çevirdi. Hakan Üçüncü’ye ait sürü, Hopa, Borçka, Artvin merkez ve Şavşat ilçelerinden geçerek Bilbilan Yaylası'na ulaşmak üzere yola çıktı.

2Artvinde resmen başladı, 2 ay sürecek Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Bazen ilçe merkezi, cadde ve sokaklardan geçme zorunda kalan Üçüncü’nün sürücü, bazen de dağ yolunu kullanarak yaylaya gitmeyi hesaplıyor.

3Artvinde resmen başladı, 2 ay sürecek Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Her yıl gerçekleştirdiği yayla yolunda yeni doğmuş kuzularda annelerinin peşinde sürüyü takip ediyor.

4Artvinde resmen başladı, 2 ay sürecek Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Sürü sahibi Hakan Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç başladı, herkese kolaylıklar diliyorum, sabır diliyorum. 600 koyunum var. Hopa, Borçka, Artvin ve Şavşat’a kadar devam edeceğiz" diyerek yayla güzergahını anlattı.

5Artvinde resmen başladı, 2 ay sürecek Caddeler koyun sürüsüyle dolu

Cadde ve sokaklardan geçen koyunları gören vatandaşlar ise bu ilginç ve sıra dışı anı cep telefonları ile görüntüledi.