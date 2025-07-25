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Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

25.07.2025 - 14:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Nazif Cemhan ŞEN-Vural BOZOK/ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılar, tarihi değiştirecek önemli bulguları ortaya çıkardı. Akdeniz Üniversitesi liderliğinde 15 yıldır devam eden çalışmalarda bir ilk olduğu belirtilirken Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nde keşfedilen bulgular tarihi yeniden yazabilir.

1Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nün, Ege adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi olduğu ortaya çıktı.

2 Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

Gökçeada ilçesindeki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'ndeki arkeolojik çalışmalar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında yürütülüyor.

3Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

Kazı çalışmaları, 15 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri ile sürdürülüyor.

4Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

Kazı çalışmalarında Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü yerleşiminin Ege adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi olduğu ortaya çıktı.

5Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

Ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalar; Ege adaları içinde çanak çömlek yapımının, metalürjinin, anıtsal mimarinin en erken ortaya çıktığını, bu kapsamda da şehirciliğe ait en eski kanıtlara ev sahipliği yapan yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Ayrıca yerleşmede yapılan kazılar, 6 kültür katının varlığını ortaya çıkardı.