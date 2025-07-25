Arkeologlar şaşkın: Gökçeada'da ortaya çıktı!

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Ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalar; Ege adaları içinde çanak çömlek yapımının, metalürjinin, anıtsal mimarinin en erken ortaya çıktığını, bu kapsamda da şehirciliğe ait en eski kanıtlara ev sahipliği yapan yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Ayrıca yerleşmede yapılan kazılar, 6 kültür katının varlığını ortaya çıkardı.