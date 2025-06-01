Arkadaşına güvendi ailesini perişan etti! Mardinli genç 8 bin lira için cezaevine girdi
Mardin'de 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşına kullandırtan Ömer Marık (18), gelen 150 bin TL nedeniyle yürütülen bir soruşturmada ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Marık’ın avukatı Gurbet Bilbay son bir haftada buna benzer 7 dosya geldiğini belirterek, “Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, çok büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezaevinde, asıl suçlular olan bu işi örgütleyip paraları yiyenler ise dışarıda” dedi.
Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-
• 01 Haziran 2025 - 12:55 • Son Güncelleme:
Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-
• 01 Haziran 2025 - 12:55 • Son Güncelleme: