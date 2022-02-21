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MagazinArka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''
HaberlerMagazin Haberleri Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''
• 21 Şubat 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ela Yörüklü, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yerini koruyor. 2006 yılından beri ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bir dönem Doktor Yavuz karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Yiğen, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

• 21 Şubat 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
1Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor
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Kanal D'nin efsane yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Yavuz' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Yiğen'in paylaşımlarına yorum yağdı.

2Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor

38 yaşındaki İlker Yiğen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

3Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor

Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle, geniş kitlelerce tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar'da Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor.

4Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor

Eşi ve kızıyla karavan turu yapan ünlü oyuncu, farklı ülkelerdeki izlenimlerini aboneleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

5Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor

Seslendirme sanatçılığı ve belgesel yönetmenliği de yapan İlker Yiğen, çeşitli markaların reklam filmlerinde de izleyici karşısına çıkıyor.

6Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor

İlker Yiğen'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sosyal medyada epey aktif olan İlker Yiğen'in paylaşımlarına, ''Yıllar sana acımamış doktor'' ve ''Çok yaşlanmışsın'' gibi yorumlar yapılıyor.

7Arka Sokakların Doktor Yavuzunu gören şaşırıyor Yıllar sana acımamış doktor

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