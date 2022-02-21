Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''

Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle, geniş kitlelerce tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar'da Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor.