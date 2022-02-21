• 21 Şubat 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'unu gören şaşırıyor! ''Yıllar sana acımamış doktor''
Kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ela Yörüklü, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yerini koruyor. 2006 yılından beri ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bir dönem Doktor Yavuz karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Yiğen, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
• 21 Şubat 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
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Kanal D'nin efsane yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Yavuz' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Yiğen'in paylaşımlarına yorum yağdı.
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Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle, geniş kitlelerce tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar'da Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor.
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