Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinArif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...
HaberlerMagazin Haberleri Arif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...
• 16 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:

Arif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, geçtiğimiz sezon lenf kanserine yakalanmış ve tedavisi için kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dokuz ay boyunca tedavi gören ve eski sağlığına kavuşan oyuncu, programa geri döndü.

• 16 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Arif Güloğlu kanseri yendi Son hali...
ABONE OL

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Arif Güloğlu'na geçtiğimiz yıl lenfoma teşhisi konmuştu. Güloğlu, tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

2EN KISA SÜREDE YENİDEN GÖRÜŞMEK ÜZERE

"EN KISA SÜREDE YENİDEN GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Genç oyuncu, "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" demişti.

3HASTALIĞI ATLATTI

HASTALIĞI ATLATTI

Tedavisi sebebiyle çekimlerden ayrı kalan 24 yaşındaki Güloğlu'ndan geçtiğimiz aralık ayında sevindiren haber gelmişti. Ankara'da gördüğü dokuz aylık tedavi sonrası hastalığı yenen ünlü isim, şimdilerde oyunculuğa geri döndü.

4EKİBE YENİDEN KATILDI

EKİBE YENİDEN KATILDI

Tamamen sağlığına kavuşan Arif Güloğlu, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yerini aldı. Programın yeni bölüm fragmanında da skeçlerde rol aldığı görülen Güloğlu'nun son hali, hayranlarını sevindirdi.

5BU ÖDÜLÜ ARİFE İTHAF EDİYORUZ

"BU ÖDÜLÜ ARİF'E İTHAF EDİYORUZ"

Öte yandan bu yıl 47'ncisi düzenlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin olmuştu. Ödül için ekibiyle birlikte sahneye çıkan Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yapmış ve ödülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Arif Güloğlu'na ithaf etmişti. Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Arif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...

Arif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...

Ogeday'ın kankası Survivor Atakan'ın sevgilisi şaşırttı! Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Ogeday'ın kankası Survivor Atakan'ın sevgilisi şaşırttı! Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

İzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!

İzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!

Türkan ve Somer boşanacak mı? Türkan resti çekti...

Türkan ve Somer boşanacak mı? Türkan resti çekti...