Arif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...
Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, geçtiğimiz sezon lenf kanserine yakalanmış ve tedavisi için kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dokuz ay boyunca tedavi gören ve eski sağlığına kavuşan oyuncu, programa geri döndü.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Arif Güloğlu'na geçtiğimiz yıl lenfoma teşhisi konmuştu. Güloğlu, tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
"EN KISA SÜREDE YENİDEN GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Genç oyuncu, "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" demişti.
HASTALIĞI ATLATTI
Tedavisi sebebiyle çekimlerden ayrı kalan 24 yaşındaki Güloğlu'ndan geçtiğimiz aralık ayında sevindiren haber gelmişti. Ankara'da gördüğü dokuz aylık tedavi sonrası hastalığı yenen ünlü isim, şimdilerde oyunculuğa geri döndü.
"BU ÖDÜLÜ ARİF'E İTHAF EDİYORUZ"
Öte yandan bu yıl 47'ncisi düzenlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin olmuştu. Ödül için ekibiyle birlikte sahneye çıkan Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yapmış ve ödülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Arif Güloğlu'na ithaf etmişti. Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" demişti.