Arif Güloğlu kanseri yendi! Son hali...

"BU ÖDÜLÜ ARİF'E İTHAF EDİYORUZ"

Öte yandan bu yıl 47'ncisi düzenlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin olmuştu. Ödül için ekibiyle birlikte sahneye çıkan Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yapmış ve ödülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Arif Güloğlu'na ithaf etmişti. Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" demişti.