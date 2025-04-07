Arıcılık yapan Bitlisli vatandaş, karakovan balı için ürettiği sepetleri hem kullanıyor hem satıyor

Kendi ihtiyaçları için sepetleri yaptıklarını anlatan Yalçın, "İsteyenler olursa onlara da veriyoruz. Bazı yıllar satıyoruz bazı yıllar da ihtiyacımıza göre yapıyoruz. Sepetlerin yapımı zor ama buna mecburuz. İlçede 30 yıl önce bir arıcı sepetleri yapıyordu, ben de ondan satın alıyordum.