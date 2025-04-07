Arıcılık yapan Bitlisli vatandaş, karakovan balı için ürettiği sepetleri hem kullanıyor hem satıyor
Bitlis'in Hizan ilçesinde, söğüt dallarından kara kovan balının üretildiği sepetleri yapan arıcı Kerem Yalçın, ihtiyaç fazlası olanları da diğer arıcılara satıyor. Sepet yapmanın zor olduğunu belirten Yalçın, "30 yıldır bu sepetleri yapıyorum. Eğer malzemeler hazır ise günde 3 tane yapabiliyorum. Hazır değilse bir tane de bitmiyor çünkü gidip dalları kesip getirmek ve temizlemek zaman alıyor." dedi.
AA
• 07 Nisan 2025 - 13:59 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Nisan 2025 - 13:59 • Son Güncelleme: