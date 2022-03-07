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MagazinArda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf! Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım
HaberlerMagazin Haberleri Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf! Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım
• 07 Mart 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:

Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf! Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, sokakta yaşadığı günlerden bahsederken, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi.

• 07 Mart 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
1Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım
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Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

2Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

Haberler.com'un stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arda Kural, o günlerde neler yaşadıklarını anlattı.

3ANNEM BANA DERS VERMEK İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ

"ANNEM BANA DERS VERMEK İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken psikoz tanısı konulan ve bir süre akıl hastanesinde tedavi gören Arda Kural, sokakta yaşamak zorunda kaldı.

4Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.

5SOKAKTA YAŞARKEN DONARAK ÖLECEKTİM

"SOKAKTA YAŞARKEN DONARAK ÖLECEKTİM"

İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım.

6Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten."

7Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.

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Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf! Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

Arda Kural’dan yıllar sonra gelen itiraf! Annem polise şikayet etti, sokakta yaşamak zorunda kaldım

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