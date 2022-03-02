Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu açıklaması: Kariyerinden çok görüntüsü ile ilgilendi!

Görüştüğün kişiler var mı?

Yok ama sektöre geri döndükten sonra tabii ki arkadaşlarım olur.



Dizide birçok figür vardı. Hepsi alakasız yerlere dağıldı ve birbirinden bağımsız hikayeleri oldu. Dönüp baktığın zaman akıbetine ve kariyerine en şaşırdığın kişi kim?



Mustafa Altıoklar, beni çok şaşırtıyordu. Bir düşünce ya da bir his bekleyen patrondu. Gerçekten de bana yıldız gibi davranmıyor değildi, davranıyordu. Gerekliliklerimi yerine getiren bir yapımcıydı, yönetmendi. Benden ona karşı duymam gereken bir his bekliyordu. O hissi geliştirip ona vermeye çalıştığım zaman fikir değiştirip “Hayır, sen bana böyle davranamazsın dur bakalım.” diyordu. Garip bir şekilde beni şaşırtıp durdu. Sanırım tuhaf bir şekilde benimle yarış içindeydi. Benden yaşça büyük. Kültürlerimiz de farklı. Ben, alt kültürden yetişip kendimi geliştirip farklı kültürlere ulaşıp birçok konuda kendimi yetiştirmişimdir. Ama Mustafa Altıoklar, zengin kültürden ve belki de burjuva ayağından düşünen biri.