Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...
Oyuncu Arda Kural ve 'çocukluk aşkım' dediği Yıldız Asyalı ile 2. Sayfa programında bir araya geldi. Kural’ın canlı yayında ‘Yıldız beni aldattı’ sözleri şoke etti.
Uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Yaşadıkları aşkla günümüzde bile konuşulmaya devam eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı '2. Sayfa' programının canlı yayınında bir araya geldi. İkili, canlı yayında yüzleşti.
“YILDIZ BENİ ALDATTI”
Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şunları söyledi; “Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Yıldız’ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı.”
“BENİ ARAYIP BİRİNİN KENDİNİ ÖPTÜĞÜNÜ ANLATTI”
“Ben de Etiler’de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım. Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler’den Cihangir’e Yıldız’ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım."
"YILDIZ NİŞANLILIK OLAYINI BANA ANLATMADI"
Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim" ifadelerini kullandı.Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Canlı yayında espri yapan Asyalı, "Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim içim bütçe önemli tabi" dedi.
"BİZ ACI ÇEKMEKTEN MUTLU OLUYORUZ"
Hayranlarının en çok merak ettiği, "Yeniden birlikte olur musunuz?" sorusunu da yanıtlayan eski aşıklar, aşkın bittiğini, tüm duyguların tüketildiğini söyleyerek bir daha kimseyle evlenmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Arda Kural, "Biz acı çekmekten mutlu oluyoruz, bir daha bir araya gelmemiz çok zor" derken, her ikisi de aşık olmadıklarını söyledi.