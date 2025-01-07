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Arabanın bagajında cesedi bulunan Ayşe Çelik'in yakın arkadaşları her şeyi anlattı: Çaresizdi, yalnızdı

Sultangazi'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayşe Çelik'in zor bir hayat yaşadığını anlatan arkadaşı Zeliha Çetik, "Çaresizdi, yalnızdı. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi" dedi. Ayşe Çelik'in akrabalarının yarın Şanlıurfa'dan gelerek cenazeyi teslim alacakları öğrenildi.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Ocak 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Ocak 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Arabanın bagajında cesedi bulunan Ayşe Çelikin yakın arkadaşları her şeyi anlattı: Çaresizdi, yalnızdı

Sultangazi'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonunda yakalandı. Araçta arama yapan polis ekipleri, bagajda sürücü Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'in cansız bedenini buldu. Engin Çelik gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Ayşe Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

2YAŞAM MÜCADELESİ VEREN BİR ANNE KOCASI TARAFINDAN KATLEDİLDİ

'YAŞAM MÜCADELESİ VEREN BİR ANNE KOCASI TARAFINDAN KATLEDİLDİ'

Olayı duyan Çelik'in yakınları, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hayatını kaybeden Ayşe Çelik'i anlatan arkadaşı Zeliha Çetik, "Bugün İstanbul'da emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuklarına bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne kocası tarafından katledildi.

3Arabanın bagajında cesedi bulunan Ayşe Çelikin yakın arkadaşları her şeyi anlattı: Çaresizdi, yalnızdı

Çok üzgünüz, acımız çok büyük. Ayşe 1 seneden daha fazla zamandan beri kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından sürekli kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlar gibiydi. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresizdi, yalnızdı. Tek mücadelesi, çok net emin değilim ama Ayşe'nin anlatımlarından kocasının madde kullandığından şüpheleniyorduk.Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var. Çok üzgünüm. 10 yıldır kendisini tanıyorum. Birlikte çalıştık. Birlikte emek verdik. Aynı sofrada yemek yedik.

4Arabanın bagajında cesedi bulunan Ayşe Çelikin yakın arkadaşları her şeyi anlattı: Çaresizdi, yalnızdı

Kocasından ayrıldığı için aynı bölgede oturuyorduk. Bir dönem de aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Sürekli telefonlarını kapalı tutmak durumunda kalıyordu. En son 6 ay önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bugün internetten aldığım haberler doğrultusunda ‘İsim benzerliği olabilir. Belki Ayşe değildir’ diye araştırma sonucunda arkadaşımın olduğunu öğrendim. Kadınlar ölmesin. Kadınlar, anneler yaşamalı. Hiçbir kadın katledilmeyi hak etmiyor. Şiddeti hak etmiyor. Daha kaç tane kadın ölecek? Ayşe'nin tek mücadelesi kocasının alkol kullanmasına karşıydı. 'Alkolü bırak ben seninle barışırım' diyordu. Kocası da onu alkolü bıraktığını söyleyerek sürekli kandırıyordu. Ayşe çalışıp, maaş kartını bile görmeyen bir kadındı. Eşinin elindeydi. Ekonomik güvencesi elinde değildi" dedi.

Ayşe Çelik'in cenazesinin yarın Şanlıurfa'dan gelecek olan akrabaları tarafından teslim alınacağı öğrenildi.