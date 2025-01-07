Arabanın bagajında cesedi bulunan Ayşe Çelik'in yakın arkadaşları her şeyi anlattı: Çaresizdi, yalnızdı

Kocasından ayrıldığı için aynı bölgede oturuyorduk. Bir dönem de aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Sürekli telefonlarını kapalı tutmak durumunda kalıyordu. En son 6 ay önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bugün internetten aldığım haberler doğrultusunda ‘İsim benzerliği olabilir. Belki Ayşe değildir’ diye araştırma sonucunda arkadaşımın olduğunu öğrendim. Kadınlar ölmesin. Kadınlar, anneler yaşamalı. Hiçbir kadın katledilmeyi hak etmiyor. Şiddeti hak etmiyor. Daha kaç tane kadın ölecek? Ayşe'nin tek mücadelesi kocasının alkol kullanmasına karşıydı. 'Alkolü bırak ben seninle barışırım' diyordu. Kocası da onu alkolü bıraktığını söyleyerek sürekli kandırıyordu. Ayşe çalışıp, maaş kartını bile görmeyen bir kadındı. Eşinin elindeydi. Ekonomik güvencesi elinde değildi" dedi.



Ayşe Çelik'in cenazesinin yarın Şanlıurfa'dan gelecek olan akrabaları tarafından teslim alınacağı öğrenildi.