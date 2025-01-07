Arabanın bagajında cesedi bulunan Ayşe Çelik'in yakın arkadaşları her şeyi anlattı: Çaresizdi, yalnızdı
Sultangazi'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayşe Çelik'in zor bir hayat yaşadığını anlatan arkadaşı Zeliha Çetik, "Çaresizdi, yalnızdı. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi" dedi. Ayşe Çelik'in akrabalarının yarın Şanlıurfa'dan gelerek cenazeyi teslim alacakları öğrenildi.
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Ocak 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Ocak 2025 - 10:56 • Son Güncelleme: