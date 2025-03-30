Antrenör çift, atıcılıkta geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor





Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün son sistem teknolojiyle donatılan poligonunda sporculara hizmet verdiklerini ifade ederek, havalı tüfek için çok fazla ekipman gerektiğini belirtti.



Bir sporcunun kullandığı elbise, ayakkabı, eldiven, tüfek ve ekipmanı ikinci sporcunun kullanmasının çok zor olduğuna dikkati çeken Çağlar, "O nedenle yüksek maliyetli ekipmanları sadece bir sporcu için kullanıyorsunuz. Ekipmanın maliyeti seviyesine göre değişebiliyor. İleri seviye sporcu için 1 milyon lira ekipmana çok rahat harcanabiliyor çünkü o seviyedeki rakipleri çok kaliteli ekipmanlarla yarışıyor." diye konuştu.