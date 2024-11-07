Antalyalı çiftçi, Trump yeniden seçilince turp ve ejder meyvesi dağıttı

Zaferi kazanmasının ardından dünden bu yana 2 bin ejder meyvesi dağıttım. Turp, Trump başkanın bir simgesidir. Turp benim de simgemdir. İkimizin dostluğundan dolayı turp ve ejder dağıtıyorum. Ejder meyvesi de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin anlamıdır. Ejder meyvesi gibi kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığını yeniden kazanmıştır" diye konuştu.