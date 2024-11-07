Antalyalı çiftçi, Trump yeniden seçilince turp ve ejder meyvesi dağıttı
Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık (50), Donald Trump yeniden ABD başkanı seçilince halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı. Işık, "1995 yılından bu tarafa kendisinin hayranıyım. 1995 yılında ABD'de bulunduğum süre içerisinde kendisiyle görüşmüştüm. Zaferi kazanmasının ardından 2 bin ejder meyvesi dağıttım. Turp, Trump başkanın simgesidir" dedi.
• 07 Kasım 2024 - 16:25 • Son Güncelleme:
• 07 Kasım 2024 - 16:25 • Son Güncelleme: