Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının kalbi başkasına yeni hayat oldu

Hayatının büyük bir bölümünü hastanelerde geçirdiğini söyleyen Mehmet Yıldırım, "Hastalık doğuştan beri var ama son bir yıldır durumun ağırlaşmıştı. Nakil olabilmek için Gaziantep'ten Antalya'ya taşındım. Şu an burada yaşıyorum ve benim için çok yorucu bir süreçti. Solunum problemi çekiyordum. Ömrüm hastanelerde geçti. Gaziantep'te tedavi görüyordum. Acilen nakil olmam gerektiği söylendi" dedi.