Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının kalbi başkasına yeni hayat oldu
Burdur'da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın (19) bağışlanan kalbi Mehmet Yıldırım'a (32) can oldu. Doğuştan kalp yetmezliğiyle mücadele eden, 10 yıldır da nakil bekleyen Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonun ardından, "Nakil haberini aldığımda çok heyecanlandım. Artık daha güzel bir yaşam beni bekliyor" dedi.
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)
• 25 Kasım 2024 - 17:21 • Son Güncelleme:
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)
• 25 Kasım 2024 - 17:21 • Son Güncelleme: