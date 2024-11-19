Antalya'da Perge Antik Kenti'nde 1800 yıl sonra çeşmeden su akmaya başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk olarak Burdur'da Sagalassos Antik Kenti'ndeki Antoninler Çeşmesi'nde başlatılan, ardından Kibyra Antik Kenti'ndeki Anıtsal Çeşme'de devam eden tarihi çeşmelerin yüzyıllar sonra yeniden suyla buluşturulması çalışmaları kapsamında Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde nehir tanrısı Kestros'un adını taşıyan 1800 yıllık antik çeşme de yeniden suya kavuştu.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 19 Kasım 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 19 Kasım 2024 - 17:09 • Son Güncelleme: