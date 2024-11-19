Antalya'da Perge Antik Kenti'nde 1800 yıl sonra çeşmeden su akmaya başladı

"Hem bir çeşme yapısı aynı zamanda bir kapı. Çünkü hemen yanındaki tonozlu kemerli alanlardan yukarı doğru Akropole çıkan bir kapıyı da teşkil ediyor bu yapı. İki fonksiyonu var bu bağlamda. Bu yönüyle aslında Perge Antik Kenti için en özel yapılardan biri. Bu çeşme yapısı tabii ki her zaman buradan su akıtılması özellikle Antalya kültür varlıkları, Antalya turizmi için oldukça önemli olarak değerlendiriliyordu. Ve bu konuda çok istek alıyorduk. Açıkçası tamamıyla bir restorasyon işinin ardından bunu yapmayı planlıyorduk.