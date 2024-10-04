Antalya'da Nihal'in öldürülmesiyle ilgili korkunç detay! 'Film gibi anlatılmaya çalışılmış'

Başak isimli şahıs Mehmet'in yeni sevgilisi, Nihal'in bir tarafta ağladığı üzüldüğü bir karikatür var. Bunun dışında Mehmet'in bir bıçakla Nihal'i öldürdüğü ya da öldüreceği mesajı var. Belli ki zaten tasarlanarak başka bir ilden Serik'e gelip bıçakla birlikte Nihal'i alıp aynı saatler içerisinde ormana götürüp bıçaklaması var. Şüpheli ya da tanıkların hepsi işitme engelli, onların birbirlerine çekmiş olduğu cinayet videosu var. Ancak bu şekilde anlayacaklarını düşünüyorlar, hiçbir şekilde yazı kullanmıyorlar.