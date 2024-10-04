Antalya'da Nihal'in öldürülmesiyle ilgili korkunç detay! 'Film gibi anlatılmaya çalışılmış'
Antalya'da 9 ay kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cesedi bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetinde ortaya çıkan yeni gelişmeler kan dondurdu. Olayın 1 numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgili Mehmet Basık'ın, cinayet sonrası yine işitme engelli arkadaş çevresiyle videolu görüşme yaparak Nihal'in cansız bedenini gösterdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise görüntülü aramayı kaydeden ve olaya şahit olan işitme engellilerin, cinayeti aileye anlatmak için film karelerinden kesitler alarak olayı senaryo şeklinde aileye anlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra fotoğraf ve videoları gören ailenin polise durumu bildirmesiyle Nihal'in cesedinin bulundu. Babayiğit ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın, “Bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatılmaya çalışılmış” dedi.
İHA
• 04 Ekim 2024 - 15:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Ekim 2024 - 15:53 • Son Güncelleme: