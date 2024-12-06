Antalya'da nesli tükenme tehlike altında olan Akdeniz foklarının sayısı 900'e yükseldi

GÜNÜN 12 SAATİ KARADA, 12 SAATİ DENİZDE
Akdeniz foklarının günün yarısını denizde, yarısını karada geçirdiğine dikkati çeken Kıraç, yaşam alanlarının hem dağınık hem de çok zor yerler olması nedeniyle yeni çalışmanın 2019'dan 2024'e kadar 5 yıl sürdüğünü anlattı. Bu yıl Türkiye kıyılarındaki yavrulardan 'Deniz' ismi verilen yavrunun Bodrum'da, diğerlerinin Fethiye, Datça, Dalaman, Kaş, Demre, Muratpaşa ve Gazipaşa ilçelerinde olduğunu belirten Kıraç, "Her yıl temmuz-ağustos ayları hamilelik dönemleri. Eylül, ekim ve kasım aylarında ise doğum yaparlar. Nisan ayına kadar da bebeklerin emzirme dönemi devam eder. Doğumları hiç insan hareketinin olmadığı mağaraların içindeki kara kısımlarda veya bazen de sahillerde açıkta yapabiliyorlar. Yavrular, 3 yılda büyüyüp erişkinliğe ulaşıyor. Deniz kaplumbağaları gibi değiller, günün 12 saatini karada, 12 saatini denizde geçiriyor. O yüzden her gün karaya bağımlılar. Yaşamaları için bu kıyılarımızın korunması gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de dokunulmamış kıyılarımızda yapılaşma, betonlaşma ve orantısız turizm baskısı var. Bu da habitatları yok ediyor" dedi.