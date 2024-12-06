Antalya'da nesli tükenme tehlike altında olan Akdeniz foklarının sayısı 900'e yükseldi

"SAD başkanımız Cihan Darıcı ile ortak görüşümüz şöyle; Kuzey ve Güney kutuplarındaki fokların nüfusları yüz binler hatta milyonlarla ifade ediliyor ve zaten Akdeniz'de yaşamıyor. Bu bakımdan biyoçeşitliliğin korunması çok önemli. Ticari bir getirisi yok gibi görünüyor. Algılama; 'Turizm ise değerli, ekonomi ise değerli, bunlar değilse değildir. Gerisinin canı çıksın.' Türkiye'deki mantık bu, onun için kaybediyoruz. Ticari değeri olmayan değerler de vardır ve sadece foktan bahsetmiyoruz. Bunu söylerken tek bir tür üzerinde durmuyoruz. Diyoruz ki sadece Akdeniz foku üzerine veya bir yunus türü veya bir deniz kaplumbağası üzerine konuşmuyoruz. SAD, deniz ve kıyı ekosistemlerini bir ve biyolojik çeşitliliğini bütün olarak düşünüyor ve bütün olarak korunması gerektiğine inanıyoruz. Akdeniz fokundan bahsederken aslında tek bir türün korunmasını değil; deniz kıyı ekosistemlerinin ayrılmaz parçaları olan orfoz, posidonia deniz çayırı, karadoğan gibi başka kilit canlıları da hesaba katıyoruz. Biyolojik çeşitliliği korumanın özü, habitatın korunmasıdır. Bu habitat dediğimiz hem deniz hem kıyısal habitattır. İkisini birbirinden ayıramayız, bunların etle tırnak gibi olduğu düşünüyoruz."