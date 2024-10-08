Antalya'da kan donduran olay: Önce baldızını sonra kuryeyi öldürüp aynı araziye gömdü! 5 ay yaşıyormuş gibi ailesine mesaj atmış

BALDIZININ HESABINA GİRİP YAŞIYOR GİBİ MESAJ ATMIŞ
Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin sonuç bölümünde, tüm dosya kapsamı, müştekiler beyanları, şüpheli savunmaları, otopsi raporları, BTK kayıtları, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporları, olay yeri inceleme raporu, banka yazışmaları, bilgi sahibi beyanları birlikte değerlendirildiğinde;Olay 1'de, şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Zeynep Ece Aksay'ın M.Ç.K. ile ilişkiye girdiğini öğrenmesi üzerine öfkeye kapılıp maktul Zeynep Ece Aksay'ın yüzünü darp etmesi sonucu betona kafasının çarptığı, şüpheli Zeynel Boyacı'nın eylemi sonucu maktulün öldüğü, böylelikle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği, şüpheli İ.B'nın ise maktul Zeynep Ece Aksay'ın şüpheli Zeynel Boyacı tarafından öldürüldüğünün öğrenilmemesi için annesine, babasına Zeynep Ece Aksay'ın yaşıyormuş gibi mesaj attığı, böylelikle üzerine atılı suçluyu kayırma suçunu işlediği anlaşıldığını, Olay 2'de ise şüpheli Zeynel Boyacı'nın olay tarihinde maktul Ali Diken kendi eşi İ.B. ile ilişkiye girmek istediğini söylemesi üzerine maktul Ali Diken'i öldürmeye karar verdiği, şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'i öldüreceği yere götürdüğü, ardından şüpheli İ.B. ile telefondan konuşarak maktul Ali Diken'i oyaladıkları, olay yerinde motosiklette bulunan ipi boynuna geçirerek Ali Diken'i boğarak öldürdüğü, sonrasında şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktule ait kartlardan para çektiği, şüpheli Zeynel Boyacı ile şüpheli M.C.K.'in maktul Ali Diken'e ait cep telefonunu sattıkları, böylelikle şüpheli Zeynel Boyacı'nın üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme, şüpheli İ.B,'nın üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, şüpheli M.Ç.K.'in üzerine atılı suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri anlaşıldığına dikkat çekti.