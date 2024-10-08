Antalya'da kan donduran olay: Önce baldızını sonra kuryeyi öldürüp aynı araziye gömdü! 5 ay yaşıyormuş gibi ailesine mesaj atmış

KURYEYİ URGANLA ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet Savcısı, ‘Olay 2' olarak nitelendirdiği olayda ise maktul Ali Diken'in cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi. Şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'in arkadaşı olduğu belirtilen iddianamede, ikinci cinayetin ilk cinayetten 5 ay sonra, 20 Aralık 2023 tarihinde işlendiğine işaret etti. İddianamenin devamında şu cümlelere yer verildi:“Olaydan bir gün önce, şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'i arayarak yarın buluşmak istediğini söylemiştir. Maktul de buluşma teklifini kabul etmiş ve ikili 20 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Markantalya'daki bir kafeteryada buluşmuşlardır. Bir süre oturan ikili, buradan Ali Diken'e ait motosikletle ayrılmıştır. İkili seyir halinde iken maktul Ali Diken'in şüpheli Zeynel Boyacı'ya eşi ile cinsel birliktelik yaşamak istediğini söylemiştir. Bunu duyan şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'i öldürmeye karar vermiştir. Şüpheli, maktul Ali Diken'e eşi ile birlikte olamayacağını, ancak kendisine iki kadın ayarlayabileceğini söylemiştir. Maktul, şüphelinin teklifini kabul etmiştir. Şüpheli Zeynel Boyacı, maktule kadınların, Karaçallı Mahallesi Sahil Caddesi 14858 sokak üzerindeki boş araziye geleceğini söyleyerek, birlikte belirtilen adrese gitmişlerdir. Şüphelinin burada, daha önceden tembih ettiği eşi İ.B.'yi arayarak, ‘kızlar nerede kaldınız? dedikten 10 dakika sonra , ‘kızlar gelmiyor musunuz? Çok beklettiniz' dediği ve ardından telefonu kapattıktan sonra maktulün gırtlağını sıktığı ve motosiklette bulunan urganı Ali Diken'in boynuna doladığı ve öldürdüğü anlaşılmıştır. Şüphelinin öldürdüğü Ali Diken'in kıyafetini ense kısmından tutarak 15 metre sürüklediği, getirdiği duvar dibinde elleriyle cesedi kapatacak kadar üzerine toprak attığı ve maktulün montunu giyip, kaskını takıp, motosikletiyle olay yerinden ayrılmıştır. Şüpheli ikametine giderken yol üzerinde bulunan birkaç ATM'den maktulü boğmadan önce öğrendiği kart ve telefon bankacılığı şifreleri ile para çektiği, maktule ait iki telefonu ve montunu da daha sonra satmıştır. Maktul üzerine atılı suçlamaları kabul etmiş, diğer şüpheliler ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişlerdir.”