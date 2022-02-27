Antalya'da kamp yaptılar Rusya'ya öfke kustular

Askerlerine ve cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Epicenter takımından Andriy Melnik, savaşın durmasını istediklerini belirtti. FC Ahrobiznes Volochysk takımından Aleksandr Çijevskiy, “Takım olarak biz de savaşa hayır diyoruz. Kızlarımıza, erkeklerimize, savaşa katılan herkese teşekkür ederim. Kesinlikle savaş istemiyoruz. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın ortasında savaş olması çok kötü bir şey. Yasın Ukrayna, kahramanlarımız sağ olsun" dedi. Niva Vinnitsa takımı adına konuşan Oleksii Svirida, “Savaşa hayır diyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Yaşasın Ukrayna" diye konuştu.