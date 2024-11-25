Antalya'da ikinci bahar hayalleri kabusa döndü!
Antalya'da 47 yıllık eşi hayatını kaybettikten sonra N.Y. (60) ile evlenen Ahmet Yarbaşı (74) hayatının kabusa döndüğünü söyledi. 1,5 yıl N.Y. ile evli kalan, yaşadıkları nedeniyle boşanma kararı alan Yarbaşı, eşinin boşanmak için 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı evin yarısını istediğini belirterek, evden ayrılıp otomobilinde yaşamaya başladığını anlattı. “Arabada yaşamak çok zor" diyen Yarbaşı, boşanma davasının bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
• 25 Kasım 2024 - 13:45 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
• 25 Kasım 2024 - 13:45 • Son Güncelleme: