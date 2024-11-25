Antalya'da ikinci bahar hayalleri kabusa döndü!

Davanın bir an önce sonlanmasını beklediğini belirten Yarbaşı, "Evden kendim ayrıldım. Sürekli bana laf sokuyor, hakaret ediyordu. Ben de ters bir şey söylememek için ayrıldım. Evi ben 32 sene önce emekli ikramiyemle almıştım. Kendisi evden de çıkmıyor. Evin yarısını ve arabanın parasını istiyor. Kendi evime dönmek istiyorum. Sağda solda arabada yaşıyorum. Bazen akrabalarımın yanına gidiyorum. Arabada yaşamak çok zor" diye konuştu.