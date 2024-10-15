Antalya'da çiçekçi dehşeti! Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
Antalya'da Kıvanç Şensöz (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi. Hastanede tedaviye alınan Yıldırıcı’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan Şensöz tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
• 15 Ekim 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
• 15 Ekim 2024 - 13:08 • Son Güncelleme: