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GündemAntalya'da çiçekçi dehşeti! Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
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Antalya'da çiçekçi dehşeti! Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu

Antalya'da Kıvanç Şensöz (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi. Hastanede tedaviye alınan Yıldırıcı’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan Şensöz tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
• 15 Ekim 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
• 15 Ekim 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
1Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
2Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
3Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
4Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
5Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
6Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
7Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
8Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
9Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
10Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
11Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
12Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu
13Antalyada çiçekçi dehşeti Eşinin fotoğraflarını paylaşan arkadaşını tek yumrukla komaya soktu