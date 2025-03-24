Antalya'da bayram öncesi baklavada taklit ve tağşiş uyarısı: Merdiven altı üretim sağlığı tehdit ediyor
Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, baklavada maliyeti düşürmek için ceviz yerine yer fıstığı, çekirdek içi, glikoz gibi 'hileli ürün' kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Hileli ürünle yapılan baklavayı kilosu 120 liraya kadar satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar" dedi.
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
• 24 Mart 2025 - 10:48 • Son Güncelleme:
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
• 24 Mart 2025 - 10:48 • Son Güncelleme: