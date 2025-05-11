Antalya'da anneler yarıştı çocuklar izledi!

Anneler Günü, Kepez'de birbirinden güzel etkinliklerle kutlandı. Kepez Belediyesi, baş tacı anneler için Dokumapark'ta gün boyu süren dolu dolu bir etkinlik hazırladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, anneler çeşitli yarışmalara katılırken, çocuklar ise bu eğlenceli anları izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Anneler, çocuklarının sokak oyunları gibi eski zamanlardan hatırladıkları yarışmalarla neşeli anları çocuklarıyla paylaştı. Çuval yarışı, ip çekmece ve diğer eğlenceli oyunlar, katılımcıları hem güldürdü hem de bir araya getirdi. Bu nostaljik aktiviteler, anneleri adeta çocukluklarına götürerek, onlara unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinlik boyunca çocuklar ise annelerinin heyecanla yarışlarını izledi ve tezahüratlarla onlara destek oldu. Bu keyifli anlar, hem annelere hem de çocuklara mutlu anılar bıraktı.