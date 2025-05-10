Antalya'da 5 yıldızlı otelde gizli tünel rezaleti! Müşterilerin hepsine yapmışlar, skandal görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da 5 yıldızlı lüks otelde skandal ortaya çıktı. Otele gelen her müşterinin kullanılması için yapılan gizli tüneller tepki çekti. Rezalet görüntüler ortaya çıktı. Otele gelen İngiliz YouTuber'ın Antalya tatil görüntülerinde; otelin tünel videolarını kullandığı görüldü. İşte detaylar...
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 10 Mayıs 2025 - 11:34 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 10 Mayıs 2025 - 11:34 • Son Güncelleme: