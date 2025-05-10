Antalya'da 5 yıldızlı otelde gizli tünel rezaleti! Müşterilerin hepsine yapmışlar, skandal görüntüler ortaya çıktı

İnsan kullanımının nasıl düzenleneceği konusunu tartıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "Herhangi bir ön yargımız yok. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar ne amaçlarla kullanabilir veya kullanmalılar mı? Falezler üzerinden denize kadar inmek istiyor muyuz? Bunu nasıl regüle etmemiz gerekir? Şu andaki mevcut uygulamada çok sayıda asansör var, tüneller var. Bunların doğal yapıya özellikle Antalya'nın bu simge değerine zararı var mı? Belli bir azınlık, belli bir gezgin kitle, bir amaçla kullanacak diye bu simge değerden kaybımız olacaksa; bunların etraflıca tartışılması, değerlendirilmesi lazım. Bu amaçla da yetkililer, halk, sivil toplum örgütleri bu konuda kafa yormalı diye düşünüyoruz ve bunun da en uygun yerlerinden biri Kent Konseyi olduğu için burada tartışmayı açtık" diye konuştu.