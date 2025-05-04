Antalya'da 35 gönüllü dalgıç denizin dibini temizledi, çıkanlar pes dedirtti
Antalya'da Kaleiçi yat limanında düzenlenen etkinlikte 35 gönüllü dalgıç, denizin dibini temizledi. Denizden çıkan klozet, gramofon, tekerlek, demir gibi atıklar pes dedirtti. Belediye Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Daha önce yaptığımız üç etkinlikte yaklaşık 1 tona yakın atık topladık. İlk bakışta denizin yüzeyi tertemiz görünüyor ancak suyun altına indiğimizde lastikten fenerlere, pet şişelerden cam şişelere kadar binlerce atıkla karşılaşıyoruz" dedi.
• 04 Mayıs 2025 - 14:53 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2025 - 14:53 • Son Güncelleme: