Antalya'da 150 yıllık tarihi konak küle döndü! Balbey'de tehlike artıyor: Mahalleli önlem alınmasını istedi

"ANTALYA'NIN GÖBEĞİNDE GÜVENSİZ BİR ORTAM"

Mahalle sakini Canbay Gebizli ise yıllardır bölgedeki sorunlara dikkat çektiklerini belirterek, "53 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Burası Antalya'nın kalbi, en güzel yeri ama aynı zamanda en terk edilmiş yeri. Ev sahipleri mülklerini terk ediyor, metruk binalar bağımlılar tarafından işgal ediliyor. Geceleri mahallede onlarca insan girip çıkıyor, güvenli bir ortam kalmadı. Çocuklarımız saat 10'dan sonra dışarı çıkamıyor. Delikanlı oğlum var saat 10'dan sonra evime giremiyor. En geç 10'da eve gelmek zorunda çünkü mahallenin güvenliği yok. Bizler de aynı şekildeyiz, güvenliksiz bir ortam. Defalarca yetkililere bildirdik, emniyete haber verdik ama değişen hiçbir şey yok. Mahallenin sakini olarak; Antalya'nın göbeğinde, bu mahalle de bu şekilde yaşamaktan bıktık artık. Buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor" dedi.