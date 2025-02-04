Antalya'da 150 yıllık tarihi konak küle döndü! Balbey'de tehlike artıyor: Mahalleli önlem alınmasını istedi
Antalya'nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Balbey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 150 yıllık tarihi konağı küle döndüren yangın sonrası mahalle sakinleri, bölgedeki metruk binaların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden çözüm istedi. Mahalledeki tarihi yapıların göz göre göre yok olduğunu belirten Balbey Muhtar Abdullah Uyaroğlu ise, "Kaleiçi'nden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi Balbey Mahallemiz ama hak ettiği değeri bir türlü bulamıyor. Senelerdir en ufak bir gelişme kaydedemedik" dedi.
İHA
• 04 Şubat 2025 - 11:22 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Şubat 2025 - 11:22 • Son Güncelleme: