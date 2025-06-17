Antalya sahillerindeki gizem görüntülendi! Yumurtaların bırakıldığı bin 500 nokta tespit edildi

İklim değişikliği nedeniyle bu yıl yuvalama sayısında düşüş olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Bu yıl henüz 1500 yuva tespit ettik. Hava ısındıkça bu sayı daha da artacak. Geçen yıl 6 bin yuva sayısına ulaşmıştık ancak bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle 4 bin yuva olacağını tahmin ediyoruz." dedi.