Antalya sahillerindeki gizem görüntülendi! Yumurtaların bırakıldığı bin 500 nokta tespit edildi
Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların Avrupa'daki en önemli yuvalama bölgeleri arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 yuva tespit edildi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, bölgede görev yapan EKAD görevlileri ve gönüllülerin izleme ve koruma çalışmalarına eşlik etti. Ceylan, denizden gelen kaplumbağaların, kumsalı kazarak yaptıkları yuvalara yumurta bırakması ve caretta carettanın yeniden denizle buluşmasını kayıt altına aldı.
AA
• 17 Haziran 2025 - 13:37 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Haziran 2025 - 13:37 • Son Güncelleme: