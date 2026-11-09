Antalya için yeni karar: 5 gün boyunca yasaklandı! İşte motosiklet ve bisikletin giremeyeceği yollar
Antalya'da COP31 tedbirleri kapsamında ana arterlerde motosiklet ve bisiklet trafiğine kısıtlama getirildi. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için güncellenen tarihleri ve yasaklı güzergâhları duyurdu.
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Antalya'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlaması getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, COP31 kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve benzeri araçların kullanımına getirilen kısıtlamanın 9-13 Kasım olarak düzeltildiği belirtildi.
Bu kararın, motosikletli sürücülerin mağdur olmaması ve trafik tedbirlerinden fazla etkilenmemesi için alındığı kaydedilen açıklamada, "D-400 kara yolu ve Serik Caddesi TEDAŞ Kavşağı ile Dikmen Kavşağı arası, Belek Turizm Yolu, Expo Bulvarı, Kral (Turizm) Yolu, Kumköy Kavşağı ile Kanuni Caddesi Kavşağı arasında sürücülerimizin trafik kısıtlamalarına uymaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.