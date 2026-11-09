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GündemAntalya için yeni karar: 5 gün boyunca yasaklandı! İşte motosiklet ve bisikletin giremeyeceği yollar
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Antalya için yeni karar: 5 gün boyunca yasaklandı! İşte motosiklet ve bisikletin giremeyeceği yollar

09.11.2026 - 09:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Antalya'da COP31 tedbirleri kapsamında ana arterlerde motosiklet ve bisiklet trafiğine kısıtlama getirildi. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için güncellenen tarihleri ve yasaklı güzergâhları duyurdu.

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1Antalya için yeni karar: 5 gün boyunca yasaklandı! İşte motosiklet ve bisikletin giremeyeceği yollar

Antalya'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlaması getirildiği bildirildi.

2Antalya için yeni karar: 5 gün boyunca yasaklandı! İşte motosiklet ve bisikletin giremeyeceği yollar

Valilikten yapılan açıklamada, COP31 kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve benzeri araçların kullanımına getirilen kısıtlamanın 9-13 Kasım olarak düzeltildiği belirtildi.

3Antalya için yeni karar: 5 gün boyunca yasaklandı! İşte motosiklet ve bisikletin giremeyeceği yollar

Bu kararın, motosikletli sürücülerin mağdur olmaması ve trafik tedbirlerinden fazla etkilenmemesi için alındığı kaydedilen açıklamada, "D-400 kara yolu ve Serik Caddesi TEDAŞ Kavşağı ile Dikmen Kavşağı arası, Belek Turizm Yolu, Expo Bulvarı, Kral (Turizm) Yolu, Kumköy Kavşağı ile Kanuni Caddesi Kavşağı arasında sürücülerimizin trafik kısıtlamalarına uymaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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