Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi 'Sabi' kış gününde de güneş ışığından mahrum kalmıyor
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi olan 25 yaşındaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa 'Sabi', kış aylarında da sıcak hava ve gün ışığından mahrum kalmıyor. Türü gereği sıcak havaları seven Sabi'ye özel oluşturulan alanda, UV ışınıyla desteklenen suni güneş ışığı kullanılıyor.
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 13 Ocak 2025 - 10:22 • Son Güncelleme:
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 13 Ocak 2025 - 10:22 • Son Güncelleme: