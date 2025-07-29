Annesini kazada kaybetti, 8 ay sonra kalp krizinden öldü! Acılı baba itiraf etti

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Baba Tadal, "Oğlum, hastanede çalışırken baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirirken beni aradılar. Oğlunuz baygınlık geçirdi dediler ve hastaneye gittim. Ben hastaneye gittiğimde oğlum kalp krizinden vefat etmişti. Oğlum doktorluk okuyordu. Oğlum; çalışkan, iyi, efendi, saygılı, dürüst ve herkes tarafından sevilen bir insandı."