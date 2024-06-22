'Annesi oğlunun da katili' ABD'li savcıdan Timur Cihantimur'un avukatlarına milyon dolarlık yanıt

ABD’DEKİ ARKADAŞI DURUŞMAYI AKTARDI

Timur Cihantimur’un kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci 2’nci duruşmada mahkeme salonunda neler olduğunu İstanbul’daki evinden, Amerika’daki arkadaşı Esat Gök ile yaptığı telefon görüşmeleri ile anbean takip etti. Baba Özer Aci, Timur Cihantimur’un 2’nci duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verilmesine ilişkin şunları söyledi: “En başından beri söyledim bu maddiyat ile maneviyatın savaşı. Onlar parayla kurtulacaklarını Amerika’da adaletten kaçacaklarını sandılar. Ancak öyle olmadı. Onları yakalanana kadar takip ettim, kamuoyu sayesinde, basın sayesinde, vicdanı olan insanların desteğiyle oldu bu. Yalnız değilim vicdanı olanlar benim yanımda. Artık bu davaya ben sahip çıkmasam da benim adıma binlerce insanın sahip çıkacağını biliyorum. Örnek Boston’da mahkemede olduğu gibi, etrafına bakındı bir tanıdık görebilir miyim diye, tüm gözler onun üzerine kin ve nefretle baktı. Kamu vicdanında hapse atıldı onlar zaten, gerçekten atılmış atılmamış önemli değil.