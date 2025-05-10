Anneler Günü'nde sesini duydu! Enkazda herkesi kaybetti, oğlunu duyunca hayata döndü!





"O gece çok mutluyduk, birlikte yemek yedik, çocuklarımın beslenme çantalarını hazırladım. Böyle bir şeyi yaşayacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Çocukları o gece ben uyuttum, hatta kızım dans etmek istedi, çok severdi dans etmeyi, o dans etti, ben izledim. Sonra onları uyuttum ve deprem olmaya başladı. Birlikte dışarı çıkmak istedik ancak kapıya varınca bina çöktü.



Uyandığımda iki beton arasındaydım. Bütün bedenim toprağın altındaydı, 'Buradan çıkmam imkansız.' deyip gözümü geri kapattım ve 'Öleyim.' dedim. Baktım Kuzey sesleniyor, 'Anne, anne, babam üzerimden kalkmıyor.' diye. Kuzey çok bağırdı, onun sesinin üzerine ben de yardım için bağırdım, sonra ailem geldi, bizi çıkardı."



"Yeni hayata sıfırdan başladım. Ben de babamı 13 yaşında kaybettim, hiç istemezdim çocuklarım da bu kaderi yaşasın ama oğlum yaşadı. Kuzey'i mutlu görünce ben de mutlu oluyorum, birlikte toparlayacağız. Oğlumu en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağım. Okutacağım ve atanana kadar çalışacağım, ona en iyi imkanları sunacağım. Babası olsaydı, nasıl bir imkan sunacaksa ben de aynısını yapıp eksikliğini yaşatmamaya çalışacağım. Kardeş acısını nasıl kapatırım bilmem ama baba açığını kapatabilirim."