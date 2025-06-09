Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı! Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı

İlk başlarda hayvanların çok dut yaprağı tüketmediğini belirten Keleş, 15 günün ardından bir römork dut yaprağının neredeyse iki öğün ancak yettiğini dile getirdi. Bahçedeki dut yapraklarının yetmediğini, başka yerlerden istemek zorunda kaldıklarını aktaran Keleş, "Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'ne büyük dut bahçesi yapmış. Mahallemize de bir dut bahçesi yapılmasını istiyoruz. Yeterli dut yaprağımız olsa belki 300 kilo koza elde edecek alanımız var. Geçen sene kilosu 1000 liraydı ama bu sene 2-3 bin lira olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.