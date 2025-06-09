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GündemAnne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı! Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı
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Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı! Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anne ile kızı, 4 yıl önce internetten görüp yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının hibe programına başvuran anne kız, yüzde 100 devlet desteği alarak işleri büyüttü. Bu yıl dördüncü kez hasat yapan anne kız kilolarca ürün üretiyor. Ürünlerin kilosu geçen sene 1000 liraydı, bu sene 2-3 bin liradan satışa çıkacak.

AA
• 09 Haziran 2025 - 08:19 • Son Güncelleme:
AA
• 09 Haziran 2025 - 08:19 • Son Güncelleme:
1Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı

Girmeler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Filiz Hanife Keleş (26) ile annesi Gülizar Gürhan (56), 4 yıl önce internette gördükleri ipek böcekçiliğini yapmaya karar verdi. Ev hanımı olan anne kız, Tarım ve Orman Bakanlığının "Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi" projesine başvurdu.

2Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı

Keleş, asil listede yer alırken yedeklerde bulunan annesi de daha sonra hibe desteği almaya hak kazandı. Yüzde 100 hibe ile anne kıza 120'şer metrekarelik "ipek böceği besleme evi" yapıldı ve birer dönüme 300 dut fidanı dikildi. İpek böceği yetiştiriciliği yapmayı sürdüren ve bu yıl dördüncü kez hasat yapan anne kız, yılda yaklaşık 100 kilo koza üretiyor.

3Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı

Filiz Hanife Keleş, AA muhabirine, evinde çocuklarıyla ilgilendiğini hem de ipek böceği işi yapabildiğini söyledi. İpek böcekçiliği işine yüzde 100 hibeyle başladığını anlatan Keleş, "Böcekler geldiğinde gözle göremeyecek kadar küçük oluyorlar, biz onları besleyerek yaklaşık parmak boyutuna getiriyoruz. Böceği ilk gördüğümüzde dokunmaya bile korkuyorduk. Şimdi alıştık ve elimize alıp sevebiliyoruz. Zararsız bir hayvan." dedi.

4Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı

İlk başlarda hayvanların çok dut yaprağı tüketmediğini belirten Keleş, 15 günün ardından bir römork dut yaprağının neredeyse iki öğün ancak yettiğini dile getirdi. Bahçedeki dut yapraklarının yetmediğini, başka yerlerden istemek zorunda kaldıklarını aktaran Keleş, "Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'ne büyük dut bahçesi yapmış. Mahallemize de bir dut bahçesi yapılmasını istiyoruz. Yeterli dut yaprağımız olsa belki 300 kilo koza elde edecek alanımız var. Geçen sene kilosu 1000 liraydı ama bu sene 2-3 bin lira olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.