Anne ve kızı internetten öğrenip yapmaya başladı! Hasat başladı, kilolarca üretiyor, 2 bin liradan satışa çıktı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anne ile kızı, 4 yıl önce internetten görüp yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının hibe programına başvuran anne kız, yüzde 100 devlet desteği alarak işleri büyüttü. Bu yıl dördüncü kez hasat yapan anne kız kilolarca ürün üretiyor. Ürünlerin kilosu geçen sene 1000 liraydı, bu sene 2-3 bin liradan satışa çıkacak.
AA
• 09 Haziran 2025 - 08:19 • Son Güncelleme:
AA
• 09 Haziran 2025 - 08:19 • Son Güncelleme: