Ankara'nın göbeğinde Osmanlı Hamamı'na ait kalıntılar bulundu

O dönemde debbağhane hamamı olarak bilinen bir hamam yapısı. Milattan sonra 12'nci yüzyıla geldiğimizde Selçuklu'nun burada teşkilatlandığını, özellikle ahilerle kentte önemli bir sosyal yapı oluşturduğunu görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz hamam yapısının da yine ahilerde önemli bir iş kolu olan dericilikle uğraşan tüccarlara ait olduğunu ve bu dericilere ait debbağhane hamamı olduğunu arkeolojik kazı çalışmalar bize gösteriyor" dedi.