Ankara'nın göbeğinde Osmanlı Hamamı'na ait kalıntılar bulundu
Ankara'nın Ulus semtinde yürütülen 'Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark (Arkeoloji Parkı)' projesi kapsamındaki restorasyon ve kazı çalışmalarında, Osmanlı hamamı ve tabakhane gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlı'nın ilk hamam örnekleriyle benzer özellikler taşıyan yapı, proje ile birlikte kentin kültür hayatına kazandırılacak.
Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)
• 28 Eylül 2024 - 12:44 • Son Güncelleme:
Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)
• 28 Eylül 2024 - 12:44 • Son Güncelleme: