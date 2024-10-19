Ankaralı berberin antika sevdası dükkanını müzeye çevirdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde berberlik yapan Osman Yurdakul (74), eskilere olan merakıyla dükkanını antika eşyalarla doldurdu. Eski plak ve kasetlerden telefonlara, bakır tepsilerden tahta bavul ve tablolara kadar 200'e yakın antika eşyanın sergilendiği dükkanda müşteriler geçmişe yolculuk yapıyor.
Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)
• 19 Ekim 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)
• 19 Ekim 2024 - 12:11 • Son Güncelleme: