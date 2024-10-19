Ankaralı berberin antika sevdası dükkanını müzeye çevirdi

'MÜŞTERİLER DE GETİRİYOR'

Dükkanında yeğeniyle birlikte çalışmaya devam eden Osman Yurdakul, "Nerede antika, eski eşya var topluyoruz. Antika pazarına gidiyoruz, oradan bir şeyler buluyoruz. Bazen de müşteriler getiriyor. Ben iş anlamında eskisi gibi çalışmıyorum. Ama her an elim burada, bu dükkanda, bırakamıyorum