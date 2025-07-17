Ankara'daki tarihi mezarlık definecilerin uğrak yeri oldu! Gece yarısı kazma kürek sesleri yükseliyor

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Yılda bir kez gelip burada gün yapıyorlar ama asıl değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bu durumdan ciddi anlamda tedirginiz. Bugün mezarlıkta define arayanlar, yarın evlerimize de girebilir. Bahçemizde bir şey olduğunu düşünüp kazabilirler. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" dedi.