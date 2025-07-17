Ankara'daki tarihi mezarlık definecilerin uğrak yeri oldu! Gece yarısı kazma kürek sesleri yükseliyor
Kaynak : ANKARA (İHA) -
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde bulunan tarihi Ermeni mezarlığı, definecilerin hedefi haline geldi. Geçmişte Ermeni vatandaşlara ait olduğu bilinen bu kültürel miras, son zamanlarda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece saatlerinde yapılan izinsiz kazılarla tahrip ediliyor. Bölge halkı endişeli, yetkililerden ise acil önlem alınması bekleniyor.
Mezarlığın hemen yanında evi bulunan vatandaşlar gece geç saatlerde gelen kişiler tarafından yapılan kaçak kazıların hem çevreyi tahrip ettiğini hem de güvenlik kaygısı oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.
Mezarlığın bitişiğinde yaşayan Talat Balabanoğlu, tedirginliğini getirerek "Burası şu anda harap bir halde. Mezarlığı kazanlar, Ermenilerin zengin olduğunu sanıyor olmalı. Benim burada bahçem var, gelip kazdıklarını görüyorum. Birçok mezarın yeri değiştirilmiş durumda. Genellikle gece saatlerinde geliyorlar, bu yüzden çoğu zaman fark edemiyoruz.
Yılda bir kez gelip burada gün yapıyorlar ama asıl değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bu durumdan ciddi anlamda tedirginiz. Bugün mezarlıkta define arayanlar, yarın evlerimize de girebilir. Bahçemizde bir şey olduğunu düşünüp kazabilirler. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" dedi.
Mahalleli, hem tarihi dokunun korunması hem de güvenlik endişelerinin giderilmesi için mezarlığın çevresine kamera sistemleri kurulması ve düzenli denetim yapılması çağrısında bulunuyor.