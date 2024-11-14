Ankara'da Juliopolis Antik Kenti'nde heyecanlandıran buluş: 16. yüzyıla kadar yaşamsal faaliyetlerin sürdüğü ortaya çıktı

Özellikle MS 1'inci yüzyılın sonundan itibaren, 2'nci yüzyılda ve 3'üncü yüzyılın ortalarına kadar kentte bir zenginleşmeden bahsedebiliriz. Bunu da orada ele geçen eserlerden biliyoruz. Buradaki zenginleşmenin kaynaklarda da tanımı geçiyor. Örneğin 111 yılında Bithynia Valisi Genç Plinius, burada trafiğin yoğun olduğunu, gelen geçenin çok olduğundan bahsediyor. Bu da bize Avrupa'dan gelip, Juliapolis üzerinden Ankara'ya, Ankara'dan da güneye giden önemli bir askeri yol ve daha sonra bir Hacı Yolu olduğunu gösteriyor. Bu yolda da insanların yoğun seyahat ettiğini ve bu seyahatlerden dolayı da kentin zenginleştiğini söyleyebiliriz dedi.