Ankara'da Juliopolis Antik Kenti'nde heyecanlandıran buluş: 16. yüzyıla kadar yaşamsal faaliyetlerin sürdüğü ortaya çıktı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2009 yılında başlatılan kazılarla ortaya çıkarılan Juliopolis Antik Kenti'nde, bu yıl yapılan kazılarda işlik (atölye) ve 'Hollanda florini' sikkesi bulundu. Daha önce 790 mezar ile birlikte kilise, sur ve kanal bulunan kentte ortaya çıkarılan yeni yapı ve sikke, MS 11'inci yüzyılda terk edildiği tarih sayfalarında yer alan bölgedeki yaşamın aslında MS 16'ncı yüzyıla kadar sürdüğünü ortaya koydu.
• 14 Kasım 2024 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 14:10 • Son Güncelleme: