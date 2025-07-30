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GündemAnkara'da bir çiftlikte metan gazı zehirlenmesi yaşandı! 2 işçi hayatını kaybetti
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Ankara'da bir çiftlikte metan gazı zehirlenmesi yaşandı! 2 işçi hayatını kaybetti

30.07.2025 - 13:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Umutcan ÖREN-Emre EFE-Muhammet BAYRAM/POLATLI (Ankara), (DHA)-

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu iki işçi, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kapalı alanda biriken metan gazına maruz kalan işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftlikte iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği de incelemeye alındı. 

1Ankara'da bir çiftlikte metan gazı zehirlenmesi yaşandı! 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde gördü.

2Ankara'da bir çiftlikte metan gazı zehirlenmesi yaşandı! 2 işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

3Ankara'da bir çiftlikte metan gazı zehirlenmesi yaşandı! 2 işçi hayatını kaybetti

Yapılan incelemede işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.