(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi? Polatlı’da otobüs kazası hangi firma?
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. Peki, Ankara Polatlı otobüs kazası hangi firma, Ankara otobüs kazası kaç kişi öldü? Ankara Polatlı otobüs kazası neden oldu, kaç kişi yaralı?
• 09 Ağustos 2024 - 10:55 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2024 - 10:55 • Son Güncelleme: