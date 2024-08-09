(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi? Polatlı’da otobüs kazası hangi firma?

"FREN İZİ YOK, UYUMA SONUCU OLABİLİR"

Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 can kaybı, 25 yaralı olduğunu açıkladı. CNN TÜRK'te kazaya ilişkin son bilgileri aktaran Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" dedi.