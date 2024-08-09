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Gündem(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi? Polatlı’da otobüs kazası hangi firma?
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(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi? Polatlı’da otobüs kazası hangi firma?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. Peki, Ankara Polatlı otobüs kazası hangi firma, Ankara otobüs kazası kaç kişi öldü? Ankara Polatlı otobüs kazası neden oldu, kaç kişi yaralı?

• 09 Ağustos 2024 - 10:55 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2024 - 10:55 • Son Güncelleme:
1(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi Polatlı’da otobüs kazası hangi firma

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Cuma günü sabah saatlerinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu trafik kazası meydana geldi.

2Ankara otobüs kazası kaç kişi öldü, kaç yaralı var

Ankara otobüs kazası kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, ilk değerlendirmelere göre uyuma sonucu olabilir" dedi. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü "Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" ifadelerini kullandı.

3(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi Polatlı’da otobüs kazası hangi firma

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.

4(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi Polatlı’da otobüs kazası hangi firma

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

5BAKAN TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

BAKAN TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki feci kazayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

6(Ankara Polatlı otobüs kazası) Ankara otobüs kazasında ölenler kim, kaç kişi Polatlı’da otobüs kazası hangi firma

Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

7FREN İZİ YOK, UYUMA SONUCU OLABİLİR

"FREN İZİ YOK, UYUMA SONUCU OLABİLİR"

Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 can kaybı, 25 yaralı olduğunu açıkladı. CNN TÜRK'te kazaya ilişkin son bilgileri aktaran Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" dedi.

8KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI

"KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.