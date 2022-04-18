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MagazinAnıl Altan'dan Pelin Akil'e duygusal mesaj!
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• 18 Nisan 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:

Anıl Altan'dan Pelin Akil'e duygusal mesaj!

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, 36 yaşına giren eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

• 18 Nisan 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:
1Anıl Altandan Pelin Akile duygusal mesaj
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Meslektaşı Anıl Altan ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takiçileriyle paylaşan Akil, 36. yaşına girdi.

2Anıl Altandan Pelin Akile duygusal mesaj

Doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde kutlayan Akil, o anları da Instagram'dan yayınladı.

3İYİ Kİ DOĞMUŞSUN GÜZEL KARIM

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN GÜZEL KARIM"

Anıl Altan eşi Pelin Akil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Duygusal bir mesaj yayınlayan Altan, eşine "İyi ki doğmuşsun güzel karım." sözleriyle seslendi.

4HER ŞEY SENİNLE GÜZEL

"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"

Anıl Altan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:Birlikte heyecanlı, mutlu, sağlıklı ve miniklerimizle nice macera dolu senelerimiz olsun. Her şey seninle güzel.

5İYİ Kİ VARSINIZ

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Pelin Akil de paylaşımına, "Şu iki gündür yaşadığım mutluluğun mimarı Anıl... İyi ki varsınız ve iyi ki doğmuşum, iyi ki de doğurmuşum Alin ve Lina..." ifadelerini not düştü.

6Anıl Altandan Pelin Akile duygusal mesaj

Yayınladığı fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Akil'e; Akasya Asıltürkmen, Gonca Vuslateri, Belçim Bilgin, Berfu Yenenler, Petek Dinçöz, Burcu Kara, Yasemin Öztürk ve Seda Bakan gibi ünlü isimler, yaptıkları yorumlarla oyuncunun doğum gününü kutladı.

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