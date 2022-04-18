• 18 Nisan 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:
Anıl Altan'dan Pelin Akil'e duygusal mesaj!
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, 36 yaşına giren eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.
• 18 Nisan 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:
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Meslektaşı Anıl Altan ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takiçileriyle paylaşan Akil, 36. yaşına girdi.
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